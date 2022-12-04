Українці можуть отримати витяг про місце проживання через "Дію": інструкція

Як зазначили у відомстві, витяг про місце проживання може знадобитися при отриманні багатьох державних послуг, влаштуванні дитини в садочок, відкритті рахунку в банку тощо.

"Раніше для оформлення цього документа треба було звертатися до відповідних органів реєстрації. Відтепер же його можна отримати всього за кілька хвилин через застосунок "Дія", - йдеться в повідомленні.

Як це зробити: інструкція

Для отримання цього документа необхідно:

Зареєструватися й увійти у "Дію", оновити її до останньої версії. Для цього потрібно обрати "Меню" - "Оновити застосунок".

Перейти у розділ "Послуги" й обрати пункт "Довідки та витяги".

У наведеному переліку знайти й обрати "Витяг про місце проживання", а потім - "Замовити витяг".

Важливо. Якщо відомості знайдені в реєстрі, можна завантажити PDF-документ протягом 24 годин.

Для перегляду він доступний у тому ж розділі, де й замовляється послуга ("Витяг про місце проживання"). Також прямо із застосунку його можна відправити на електронну пошту.

Нагадаємо, раніше в "Дії" стали доступні чотири нових сервіси: пенсійне посвідчення, посвідка на проживання, документи англійською, а також послуга шеринг авто.

Додамо, також РБК-Україна писало про те, що нещодавно до "Дію" додали можливість слухати радіо.