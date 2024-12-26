Українці можуть отримати подвійний стаж для оформлення пенсії: кого це стосується

"Стаж у подвійному розмірі означає, що за кожний відпрацьований рік на певних посадах до загального страхового стажу зараховуються два роки", - йдеться в повідомленні.

Зазначена норма стосується:

роботи в особливо шкідливих умовах праці, пов’язаних із впливом високих рівнів шуму, вібрації, токсичних речовин або радіації;

підземних робіт - на шахтах, рудниках, метрополітенах, на будівництві чи обслуговуванні підземних комунікацій;

роботи в екстремальних кліматичних умовах - на Крайній Півночі, у високогір’ях або інших територіях з несприятливим кліматом;

окремих видів військової служби: в умовах бойових дій, антитерористичних операцій або на інших особливо небезпечних завданнях;

медперсоналу, який задіяний у медичних закладах з високим рівнем ризику (інфекційні лікарні, психіатричні заклади тощо);

роботи на флоті, яка пов’язана з довготривалими рейсами;

робота в зоні надзвичайної ситуації (на ліквідації наслідків аварій, катастроф або стихійних лих).

"Для реалізації права вийти на пенсію раніше, людина має надати Пенсійному фонду України документальні підтвердження такої діяльності: трудову книжку із відповідними записами, довідки від роботодавця та витяги з нормативних актів, якщо умови роботи змінювалися тощо", - йдеться в повідомленні.

Пенсія в Україні

Нагадаємо, в Україні право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу при досягненні передбаченого законом віку. Окремим категоріям пенсії можуть призначатись до 60 років.

Законом визначено вимоги щодо наявності необхідного страхового стажу для виходу на пенсію після досягнення 60, 63 або 65 років.

Так, для виходу на пенсію після досягнення віку 60 років у 2024 році необхідно мати не менше 31 року страхового стажу.

Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років.

Якщо людина, якій виповнилося 60 років у 2024 році, має менше 31 року необхідного страхового стажу, вона матиме право на призначення пенсії після досягнення віку 63 роки у 2027 році за наявності не менше 24 років страхового стажу.

Мінімально необхідний страховий стаж, який дає право на призначення пенсії у 65 років, - 15 років