Украинцы могут получить двойной стаж для оформления пенсии: кого это касается

"Стаж в двойном размере означает, что за каждый отработанный год на определенных должностях в общий страховой стаж засчитываются два года", - говорится в сообщении.

Указанная норма касается:

работы в особо вредных условиях труда, связанных с воздействием высоких уровней шума, вибрации, токсичных веществ или радиации;

подземных работ - на шахтах, рудниках, метрополитенах, на строительстве или обслуживании подземных коммуникаций;

работы в экстремальных климатических условиях - на Крайнем Севере, в высокогорьях или других территориях с неблагоприятным климатом;

отдельных видов военной службы: в условиях боевых действий, антитеррористических операций или на других особо опасных заданиях;

медперсонала, который задействован в медицинских учреждениях с высоким уровнем риска (инфекционные больницы, психиатрические учреждения и т.д.);

работы на флоте, которая связана с долговременными рейсами;

работа в зоне чрезвычайной ситуации (на ликвидации последствий аварий, катастроф или стихийных бедствий).

"Для реализации права выйти на пенсию раньше, человек должен предоставить Пенсионному фонду Украины документальные подтверждения такой деятельности: трудовую книжку с соответствующими записями, справки от работодателя и выписки из нормативных актов, если условия работы менялись и т.д.", - говорится в сообщении.

Пенсия в Украине

Напомним, в Украине право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении предусмотренного законом возраста. Отдельным категориям пенсии могут назначаться до 60 лет.

Законом определены требования относительно наличия необходимого страхового стажа для выхода на пенсию по достижении 60, 63 или 65 лет.

Так, для выхода на пенсию по достижении возраста 60 лет в 2024 году необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа.

Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.

Если человек, которому исполнилось 60 лет в 2024 году, имеет менее 31 года необходимого страхового стажа, он будет иметь право на назначение пенсии по достижении возраста 63 года в 2027 году при наличии не менее 24 лет страхового стажа.

Минимально необходимый страховой стаж, который дает право на назначение пенсии в 65 лет, - 15 лет