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Українці можуть отримати податкову знижку за витратами 2024 року: що потрібно знати

Фото: Як отримати податкову знижку в Україні (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

З 1 січня 2025 року фізичні особи можуть отримати податкову знижку за витратами, здійсненими у 2024 році. Однак для цього необхідно подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи не пізніше 31 грудня 2025 року.

Право на податкову знижку не переноситься на наступний рік. Це означає, що витрати за 2024 рік можна засвідчити і отримати частину коштів назад тільки до кінця 2025 року.

Податкову знижку можна отримати відповідно до статті 166 Податкового кодексу України, враховуючи низку витрат. Основні з них:

  • частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом;
  • пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям;
  • суми коштів, сплачених на навчання вітчизняним закладам освіти;
  • страхові платежі за договорами довгострокового страхування;
  • витрати на допоміжні репродуктивні технології;
  • витрати на оплату вартості державних послуг для усиновлення дитини;
  • суми, сплачені за переобладнання транспортного засобу;
  • орендна плата для внутрішньо переміщених осіб;
  • витрати на лікування COVID-19;
  • суми витрат на придбання акцій компаній-емітентів, що є резидентами "Дія Сіті".

Щоб отримати податкову знижку, платник податків має подати декларацію до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку. Подання декларації можливе різними способами:

  • особисто або через уповноважену особу;
  • поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення;
  • в електронному вигляді через засоби електронного зв'язку, відповідно до вимог українського законодавства про електронні документи.

Нагадаємо, що в Україні оформити податкову знижку може студент (якщо він має офіційний заробіток з якого сплачує податки) або член його сім’ї першого ступеня спорідненості (мати, батько, дружина/чоловік).

Відшкодовуються витрати на оплату навчання у дошкільних, позашкільних закладах, закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.

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