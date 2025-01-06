Українці можуть отримати податкову знижку за витратами 2024 року: що потрібно знати

З 1 січня 2025 року фізичні особи можуть отримати податкову знижку за витратами, здійсненими у 2024 році. Однак для цього необхідно подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи не пізніше 31 грудня 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДПС
у Запорізькій області.
Право на податкову знижку не переноситься на наступний рік. Це означає, що витрати за 2024 рік можна засвідчити і отримати частину коштів назад тільки до кінця 2025 року.
Податкову знижку можна отримати відповідно до статті 166 Податкового кодексу України, враховуючи низку витрат. Основні з них:
Щоб отримати податкову знижку, платник податків має подати декларацію до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку. Подання декларації можливе різними способами:
Нагадаємо, що в Україні оформити податкову знижку може студент (якщо він має офіційний заробіток з якого сплачує податки) або член його сім’ї першого ступеня спорідненості (мати, батько, дружина/чоловік).
Відшкодовуються витрати на оплату навчання у дошкільних, позашкільних закладах, закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.