Українці можуть отримати податкову знижку за витратами 2024 року: що потрібно знати

Право на податкову знижку не переноситься на наступний рік. Це означає, що витрати за 2024 рік можна засвідчити і отримати частину коштів назад тільки до кінця 2025 року.

Податкову знижку можна отримати відповідно до статті 166 Податкового кодексу України, враховуючи низку витрат. Основні з них:

частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом;

пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям;

суми коштів, сплачених на навчання вітчизняним закладам освіти;

страхові платежі за договорами довгострокового страхування;

витрати на допоміжні репродуктивні технології;

витрати на оплату вартості державних послуг для усиновлення дитини;

суми, сплачені за переобладнання транспортного засобу;

орендна плата для внутрішньо переміщених осіб;

витрати на лікування COVID-19;

суми витрат на придбання акцій компаній-емітентів, що є резидентами "Дія Сіті".

Щоб отримати податкову знижку, платник податків має подати декларацію до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку. Подання декларації можливе різними способами: