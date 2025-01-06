Украинцы могут получить налоговую скидку по расходам 2024 года: что нужно знать

Право на налоговую скидку не переносится на следующий год. Это означает, что расходы за 2024 год можно засвидетельствовать и получить часть средств обратно только до конца 2025 года.

Налоговую скидку можно получить в соответствии со статьей 166 Налогового кодекса Украины, учитывая ряд расходов. Основные из них:

часть суммы процентов, уплаченных за пользование ипотечным жилищным кредитом;

пожертвования или благотворительные взносы неприбыльным организациям;

суммы средств, уплаченных на обучение отечественным учебным заведениям;

страховые платежи по договорам долгосрочного страхования;

расходы на вспомогательные репродуктивные технологии;

расходы на оплату стоимости государственных услуг для усыновления ребенка;

суммы, уплаченные за переоборудование транспортного средства;

арендная плата для внутренне перемещенных лиц;

расходы на лечение COVID-19;

суммы расходов на приобретение акций компаний-эмитентов, являющихся резидентами "Дія Сити".

Чтобы получить налоговую скидку, налогоплательщик должен подать декларацию в контролирующий орган, в котором состоит на учете. Подача декларации возможна различными способами: