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Українці можуть отримати допомогу на придбання ліків в Польщі: інструкція

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Польща, Понеділок 01 травня 2023 07:39
Українці можуть отримати допомогу на придбання ліків в Польщі: інструкція Фото: українці можуть отримати допомогу на придбання ліків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

У Польщі відкрито реєстрацію на програму Health4Ukraine, за допомогою якої українці можуть отримати гроші на ліки у місцевих аптеках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Для шукачів притулку з України, які перетнули кордон після 24 лютого, доступна програма фінансової допомоги на придбання ліків Health4Ukraine.

Головною умовою для приєднання до програми є пред’явлення документа, що підтверджує надання польського ідентифікаційного номера PESEL.

Так, програма передбачає виділення 500 злотих, з яких 350 злотих йде на покриття ліків за рецептом та 150 - за ліки без рецепта. У рамках цієї програми допомогу зможуть отримати до ста тисяч українців, які зараз мешкають у Польщі.

Як приєднатися до програми Health4Ukraine?

1. заповніть електронну реєстраційну форму;

2. дочекайтеся поки ваша заявка та дані будуть перевірені організаторами;

3. після чого ви отримаєте повідомлення на адресу електронної пошти, вказану під час реєстрації. Повідомлення містить штрих-код із цифрами, що дозволяє купувати ліки в аптеці, а також авторизуватися на сайті або у спеціальному додатку.

Нагадаємо, раніше ми писали, як доїхати у Польщу безкоштовними автобусами.

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