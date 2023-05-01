Украинцы могут получить помощь на покупку лекарств в Польше: инструкция

В Польше открыта регистрация на программу Health4Ukraine, с помощью которой украинцы могут получить деньги на лекарства в местных аптеках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Для искателей убежища из Украины, которые пересекли границу после 24 февраля, доступна программа финансовой помощи на приобретение лекарств Health4Ukraine.

Главным условием присоединения к программе является предъявление документа, подтверждающего предоставление польского идентификационного номера PESEL.

Так, программа предусматривает выделение 500 злотых, из которых 350 злотых идет на покрытие лекарства по рецепту и 150 - за лекарства без рецепта. В рамках этой программы помощь смогут получить до ста тысяч украинцев, живущих сейчас в Польше.

Как присоединиться к программе Health4Ukraine?

1. заполните электронную регистрационную форму;

2. дождитесь, пока ваша заявка и данные будут проверены организаторами;

3. после чего вы получите сообщение по адресу электронной почты, указанному при регистрации. Сообщение содержит штрих-код с цифрами, позволяющими покупать лекарства в аптеке, а также авторизоваться на сайте или в специальном приложении.

Напомним, ранее мы писали, как доехать до Польши бесплатными автобусами.

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