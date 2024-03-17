Українці можуть отримати безкоштовну психологічну підтримку: МОЗ нагадало номери "гарячих ліній"

У зв'язку з повномасштабним вторгненням російської Федерації, нині майже половина населення України потребує психологічної допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства охорони здоров'я.
"40-50% громадян України потребуватимуть психологічної підтримки різного ступеня інтенсивності - про це свідчать результати аудиту потреб населення у послугах з охорони психічного здоров’я, проведеного торік у межах Всеукраїнської програми", - зауважили в міністерстві.
За даними МОЗ, кожен другий українець сьогодні почувається емоційно гірше, ніж три роки тому. Однак, навіть при цьому люди часто не звертаються по допомогу до фахівців.
За даними МОЗ, причини можуть бути різні: від стигми щодо ментального здоровʼя до елементарного браку часу чи фінансів.
Однак, отримати консультацію чи принаймні просто поговорити з іншою людиною у скрутний момент і розповісти про свої турботи, можна безоплатно і навіть, не виходячи із дому.
Список безоплатних "гарячих ліній", що діють в Україні:
"Усі консультації надаються анонімно та конфіденційно", - наголосили в МОЗ.
"Підлітки - одні з найвразливіших людей зараз. Окрім незрозумілості світу навколо, війни та стресу, вони проживають важливі зміни всередині й шукають свій шлях", - пояснили в міністерстві.
Проте попри вразливість, тінейджери можуть не звертатись по допомогу до своїх близьких, вважаючи себе достатньо дорослими, проте їм також дуже потрібна підтримка.
В міністерстві зазначили, що якщо батьки з певних причин (відсутність довірливих стосунків із дитиною-підлітком, некомпетентність у питаннях психології, стресовий стан тощо) не мають змоги надати підтримку і допомогти із ситуацією, що склалася, варто скористатися допомогою фахівців.
"Важливо, щоб будь-хто, а тим паче тінейджер, не залишався сам на сам зі своїми переживаннями", - підкреслили в МОЗ.
Надійні канали психологічної підтримки:
Нагадаємо, українці можуть отримати допомогу психолога та психіатра безкоштовно. Фахівці запустили онлайн-мапу, де можна знайти потрібного лікаря.
Нагадаємо, раніше ми пояснювали, куди українці можуть звернутися, якщо у державній лікарні вимагають хабар.
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