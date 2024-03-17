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Украинцы могут получить бесплатную психологическую помощь: Минздрав напомнил номера "горячих линий"

Фото: Украинцы могут получить бесплатную психологическую поддержку (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В связи с полномасштабным вторжением российской Федерации, сейчас почти половина населения Украины нуждается в психологической помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения.

"40-50% граждан Украины будут нуждаться в психологической поддержке разной степени интенсивности - об этом свидетельствуют результаты аудита потребностей населения в услугах по охране психического здоровья, проведенного в прошлом году в рамках Всеукраинской программы", - отметили в министерстве.

По данным Минздрава, каждый второй украинец сегодня чувствует себя эмоционально хуже трех лет назад. Однако даже при этом люди часто не обращаются за помощью к специалистам.

По данным Минздрава, причины могут быть разные: от стигмы по ментальному здоровью до элементарной нехватки времени или финансов.

Однако получить консультацию или по крайней мере просто поговорить с другим человеком в трудный момент и рассказать о своих заботах можно безвозмездно и даже, не выходя из дома.

Список бесплатных "горячих линий", действующих в Украине:

  • 0 800 60 20 19 - контакт-центр Минздрава.
  • 1547 - правительственная линия.
  • 0 800 33 20 29 - линия поддержки для ветеранов и членов их семей Украинского ветеранского фонда (работает круглосуточно).
  • 0 800 100 102 - линия Национальной психологической ассоциации.
  • 0 800 210 160 - линия международной гуманитарной организации "Человек в беде".
  • (044) 456 17 02, (044) 456 17 25 - линии Киевского городского центра психолого-психиатрической помощи при состояниях душевного кризиса.
  • 0 800 211 444 - линия эмоциональной поддержки Международной организации по миграции.
  • 0 800 500 335 (с мобильного или стационарного) и 116 123 (с мобильного) - линия ОО "Ла Страда-Украина".

"Все консультации предоставляются анонимно и конфиденциально", - подчеркнули в Минздраве.

Психологическая поддержка для подростков

"Подростки – одни из самых уязвимых людей сейчас. Кроме непонятности мира вокруг, войны и стресса, они проживают важные изменения внутри и ищут свой путь", – пояснили в министерстве.

Однако, несмотря на уязвимость, тинейджеры могут не обращаться за помощью к своим близким, считая себя достаточно взрослыми, однако им также очень нужна поддержка.

В министерстве отметили, что если родители по определенным причинам (отсутствие доверительных отношений с ребенком-подростком, некомпетентность в вопросах психологии, стрессовое состояние и т.п.) не имеют возможности оказать поддержку и помочь с сложившейся ситуацией, следует воспользоваться помощью специалистов.

" Важно, чтобы любой, а тем более тинейджер, не оставался один на один со своими переживаниями ", - подчеркнули в Минздраве.

Надежные каналы психологической поддержки:

  • Линия Национальной психологической ассоциации – 0 800 100 102 (10:00-20:00 ежедневно, звонки безвозмездные),
  • РЯДОМ - совместный проект Министерства образования и науки Украины, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Украинского института когнитивно-поведенческой терапии и ОО "ВГЦ "Волонтер". В рамках проекта есть онлайновые терапевтические группы поддержки для подростков,
  • Teenergizer - это движение, объединившее подростков из региона Восточной Европы и Центральной Азии. На сайте можно записаться на бесплатную консультацию от психологов и консультантов,
  • Национальная горячая линия для детей и молодежи от Ла Страда - здесь дети, подростки и студенческая молодежь имеют возможность анонимно и конфиденциально получить поддержку в любых сложных жизненных ситуациях – 0 800 500 225 (с мобильного или стационарного) или 116 111 (с мобильного). ,
  • "Не мелочи" - безопасное подростковое пространство, которое предоставляет бесплатные консультации онлайн в боте (но консультируют психологи, не автоматизированные механизмы),
  • "Голоса детей" - телефонная линия психологической поддержки для детей и родителей. Также можно записаться на очные консультации, если город находится в списке,
  • "Человек в беде" - 0 800 210 160 (анонимно и круглосуточно, бесплатно со всех операторов в Украине),
  • Линия предотвращения самоубийств Lifeline Ukraine - 7333 (круглосуточно).

Напомним, украинцы могут получить помощь психолога и психиатра бесплатно. Специалисты запустили онлайн-карту, где можно найти нужного врача.

Напомним, ранее мы объясняли, куда украинцы могут обратиться, если в госбольнице требуют взятку.

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