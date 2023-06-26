ua ru
Пн, 26 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцы могут получить бесплатные услуги по реабилитации: инструкция от Минздрава

Новина українською →
Украина, Понедельник 26 июня 2023 06:43
Украинцы могут получить бесплатные услуги по реабилитации: инструкция от Минздрава Фото: Больница (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Мультидисциплинарные команды специалистов по реабилитации по всей стране готовы в любой момент оказать услуги по комплексному восстановлению человека. При этом маршрут пациента - простой и понятный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабинет министров Украины.

Реабилитационная помощь - доступная и бесплатная и полностью покрывается Национальной службой здоровья Украины в рамках Программы медицинских гарантий.

Учитывая пациентоцентричность услуг, каждый человек, после получения электронного направления, может самостоятельно выбрать одно из 423 медицинских учреждений, законтрактованных НСЗУ по пакетам:

  • "Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях";
  • "Реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях".

Чтобы начать процесс реабилитации в амбулаторных условиях - достаточно получить электронное направление от семейного или лечащего врача. После - вы можете самостоятельно выбрать удобную для вас больницу.

Уже в медучреждении вас обследуют врач по физической и реабилитационной медицине и мультидисциплинарная команда специалистов. Для наиболее эффективной помощи к этому процессу присоединятся:

  • физический терапевт;
  • эрготерапевт;
  • сестра медицинская по реабилитации;
  • психолог;
  • протезист (в случае ампутации);
  • терапевт языка и речи (при необходимости).

В результате обследования специалисты по реабилитации совместно с вами разработают индивидуальный реабилитационный план. Эта "дорожная карта" будет включать конкретную цель, которой вы планируете достичь после прохождения курса.

Амбулаторный пакет оказания реабилитационной помощи предусматривает высокий объем восстановительных мероприятий от одного часа в сутки. Продолжительность курса должна быть не менее 14 дней. При этом, вы имеете право на 2 реабилитационных цикла в год.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
лікарні Министерство здравоохранения Украины
NEWS
ВСУ разгромили подразделения российской армии в районе Бахмута: карты боев ISW
ВСУ разгромили подразделения российской армии в районе Бахмута: карты боев ISW
DAILY
Ольга Стефанишина: В Вильнюсе Украине нужна политическая ясность насчет членства в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Ольга Стефанишина: В Вильнюсе Украине нужна политическая ясность насчет членства в НАТО