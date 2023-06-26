Украинцы могут получить бесплатные услуги по реабилитации: инструкция от Минздрава

Мультидисциплинарные команды специалистов по реабилитации по всей стране готовы в любой момент оказать услуги по комплексному восстановлению человека. При этом маршрут пациента - простой и понятный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабинет министров Украины .

Реабилитационная помощь - доступная и бесплатная и полностью покрывается Национальной службой здоровья Украины в рамках Программы медицинских гарантий.

Учитывая пациентоцентричность услуг, каждый человек, после получения электронного направления, может самостоятельно выбрать одно из 423 медицинских учреждений, законтрактованных НСЗУ по пакетам:

"Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях";

"Реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях".

Чтобы начать процесс реабилитации в амбулаторных условиях - достаточно получить электронное направление от семейного или лечащего врача. После - вы можете самостоятельно выбрать удобную для вас больницу.

Уже в медучреждении вас обследуют врач по физической и реабилитационной медицине и мультидисциплинарная команда специалистов. Для наиболее эффективной помощи к этому процессу присоединятся:

физический терапевт;

эрготерапевт;

сестра медицинская по реабилитации;

психолог;

протезист (в случае ампутации);

терапевт языка и речи (при необходимости).

В результате обследования специалисты по реабилитации совместно с вами разработают индивидуальный реабилитационный план. Эта "дорожная карта" будет включать конкретную цель, которой вы планируете достичь после прохождения курса.

Амбулаторный пакет оказания реабилитационной помощи предусматривает высокий объем восстановительных мероприятий от одного часа в сутки. Продолжительность курса должна быть не менее 14 дней. При этом, вы имеете право на 2 реабилитационных цикла в год.