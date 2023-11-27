Українці можуть отримати до 3 тисяч доларів допомоги: деталі програми

Мета програми - допомогти місцевому населенню та внутрішньо переміщеним особам відновити фермерську діяльність, яка постраждала внаслідок війни.

Брати участь у програмі можуть мешканці Донецької, Запорізької, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей (за винятком районів, де тривають активні бойові дії).

Розмір безповоротної фінансової допомоги в середньому становить 3 тисячі доларів.

Щоб взяти участь у програмі, потрібно зареєструватися на сайті та подати заявку. Відбір учасників проводитиметься на конкурсній основі.

Сільське господарство в Україні

За оцінками Мінагрополітики втрати сільського господарства України через війну можуть становити близько 40 млрд доларів.

Відзначимо, План швидкого реагування ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН) для України на 2023 рік включає три основні напрямки, які потребуватимуть фінансування у розмірі 205 млн доларів.

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