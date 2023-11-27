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Украинцы могут получить до 3 тысяч долларов помощи: детали программы

Иллюстративное фото (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

Международная гуманитарная организация Mercy Corps начинает программу поддержки сельского хозяйства Украины. В случае участия в программе можно получить до 3 тысяч долларов помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции.

Цель программы - помочь местному населению и внутренне перемещенным лицам восстановить фермерскую деятельность, пострадавшую в результате войны.

Участвовать в программе могут жители Донецкой, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей (за исключением районов, где продолжаются активные боевые действия).

Размер безвозвратной финансовой помощи в среднем составляет 3 тысячи долларов.

Чтобы принять участие в программе, необходимо зарегистрироваться на сайте и подать заявку. Отбор участников будет производиться на конкурсной основе.

Сельское хозяйство в Украине

По оценкам Минагрополитики потери сельского хозяйства Украины в результате войны могут составить около 40 млрд долларов.

Отметим, План быстрого реагирования ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) для Украины на 2023 год включает три основных направления, которые будут нуждаться в финансировании в размере 205 млн долларов.

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