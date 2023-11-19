Українці можуть отримати 16 тисяч гривень на дрова та вугілля: що відомо

За даними міністерства, станом на 7 листопада, близько 1,3 млн українських домогосподарств отримують житлову субсидію (з них - понад 200 тис. господарств вже отримали субсидію на тверде пічне побутове паливо); ще 1,2 млн сімей отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг (з них - понад 100 тис. родин теж отримали пільгу на тверде пічне побутове паливо).

Що відомо про нововведення

Відповідно до Постанови від 07.11.2023 р. № 1173 "Про реалізацію експериментального проекту щодо надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива у 2023-2024 роках", яка була розроблена Мінсоцполітики та ухвалена Урядом, суттєво збільшено обсяг фінансової підтримки домогосподарств, які опалюють своє житло дровами та вугіллям.

Згідно з ухваленим рішенням Уряду, нормативи для опалення житлового приміщення на опалювальний сезон 2023-2024 збільшаться в середньому в 4 рази та становитимуть:

Для надання пільг:

на вугілля - 1,87 т; на дрова - 6,22 т

Надання субсидії:

на вугілля - 2,23 т; на дрова - 7,41 т

Також рішення Уряду враховує збільшення ринкових цін на вугілля і деревину, що відбулось за останні роки. Відтак, громадяни, які отримують житлово-комунальні субсидії й пільги на ці види палива, отримають допомогу, яка дозволить покрити більшу частину видатків домогосподарств на придбання цих видів палива.

Разом, це означає, що розмір фінансової підтримки для українців, які користуються для опалення вугіллям або дровами, зросте у декілька разів.

До цього часу загальний граничний розмір субсидії на тверде пічне побутове паливо становив 6973 грн на домогосподарство на рік. З урахуванням нового підходу, сукупний обсяг фінансової підтримки на одне домогосподарство може досягати 16 234 грн на рік.

Субсидії в Україні

Пенсійний фонд отримав повноваження щодо призначення та виплат житлових субсидій. За січень-лютий на субсидії та пільги витратили 9,1 млрд гривень.

Цього року субсидії українцям мають перепризначати автоматично. Зокрема, з 1 жовтня в Україні розпочався перерахунок субсидій на опалювальний сезон. Ті, хто не отримував виплати, мають подати заяву самостійно.

Крім того, раніше РБК-Україна розповідало, чи можуть дати субсидію в Україні у разі продажу майна на суму понад 100 тисяч гривень.

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