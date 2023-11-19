Украинцы могут получить 16 тысяч гривен на дрова и уголь: что известно

По данным министерства, по состоянию на 7 ноября, около 1,3 млн. украинских домохозяйств получают жилищную субсидию (из них - более 200 тыс. хозяйств уже получили субсидию на твердое печное бытовое топливо); еще 1,2 млн семей получают льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг (из них – более 100 тыс. семей тоже получили льготу на твердое печное бытовое топливо).

Что известно о нововведениях

В соответствии с Постановлением от 07.11.2023 г. № 1173 "О реализации экспериментального проекта о предоставлении дополнительной поддержки населению на приобретение твердого печного бытового топлива в 2023-2024 годах", которое было разработано Минсоцполитики и принято Правительством, существенно увеличен объем отапливают свое жилье дровами и углем.

Согласно принятому решению Правительства, нормативы для отопления жилого помещения на отопительный сезон 2023-2024 увеличатся в среднем в 4 раза и составят:

Для предоставления льгот:

на уголь - 1,87 т; на дрова - 6,22 т

Предоставление субсидии:

на уголь - 2,23 т; на дрова - 7,41 т

Также решение правительства учитывает увеличение рыночных цен на уголь и древесину, произошедшее за последние годы. Следовательно, граждане, получающие жилищно-коммунальные субсидии и льготы на эти виды топлива, получат помощь, позволяющую покрыть большую часть расходов домохозяйств на приобретение этих видов топлива.

Вместе это означает, что размер финансовой поддержки для украинцев, которые пользуются для отопления углем или дровами, вырастет в несколько раз.

До этого времени общий предельный размер субсидии на твердое печное бытовое топливо составлял 6973 грн на домохозяйство в год. С учетом нового подхода совокупный объем финансовой поддержки на одно домохозяйство может достигать 16 234 грн в год.

Субсидии в Украине

Пенсионный фонд получил полномочия по назначению и выплате жилищных субсидий. За январь-февраль на субсидии и льготы потратили 9,1 млрд. гривен.

В этом году субсидии украинцам должны переназначаться автоматически. В частности, с 1 октября в Украине начался перерасчет субсидий на отопительный сезон. Те, кто не получал выплаты, должны подать заявление самостоятельно.

Кроме того, ранее РБК-Украина рассказывало, могут ли дать субсидию в Украине в случае продажи имущества на сумму более 100 тысяч гривен.

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