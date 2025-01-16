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Українці можуть отримати 1500 гривень на заняття спортом, але послуга доступна не всім

Фото: Заняття спортом (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

Українці зможуть раз на три місяці отримувати грошову допомогу на заняття спортом. Нова послуга доступна для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни.

Як отримати грошову допомогу, РБК-Україна розповідає із посиланням на Міністерство у справах ветеранів України та Telegram-канал "Дія".

У застосунку "Дія" запрацювала нова послуга "Ветеранський спорт", яка дозволяє учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни отримати 1500 гривень щоквартально на заняття спортом. Гроші можна витратити на послуги тренажерних залів, спортивних клубів чи секцій, що офіційно працюють за кодом 7941 "Фізична культура і спорт". 

Скористатися послугою можуть учасники бойових дій (УБД) та особи з інвалідністю внаслідок війни.

Як і коли можна подати заявку

Для того, щоб подати заявку, потрібно:

  • оновити застосунок "Дія" до останньої версії; 
  • зайти у розділ "Сервіси" та оберіть "Ветеранський спорт";
  • пройти перевірку у "Дії"; 
  • вибрати банк і "Дія.Картку" для отримання виплат; 
  • перевірити заяву й натиснути "Надіслати". 

Якщо сервіс відсутній, оновіть застосунок.

Заявки на кожний квартал приймаються до 20 числа першого місяця. Наприклад:

  • для першого кварталу 2025 року – до 20 січня;
  • для наступних кварталів: 1-20 квітня, 1-20 липня, 1-20 жовтня.

Як працює програма

Гроші нараховуються щоквартально. Використати їх можна протягом трьох місяців. Невикористані залишки повернуться до бюджету, але підтримка автоматично продовжиться, якщо витрати були частковими. 

Якщо гроші не використані взагалі, участь у програмі припиняється, і заявку потрібно подати заново.

Посвідчення не обов’язкове для оформлення цієї допомоги, якщо ваші дані є у Єдиному державному реєстрі ветеранів війни (ЄДРВВ). Якщо інформація відсутня, звертайтеся до Мінветеранів через: 

Варто звернути увагу на те, що програма передбачає підтримку для 100 000 ветеранів.

Нагадаємо, в Україні учасники бойових дій та їхні родини мають право на низку пільг, які надаються через Пенсійний фонд України. Ці пільги включають медичне обслуговування, знижки на комунальні послуги, безоплатний проїзд у транспорті та привілеї в отриманні освіти. РБК-Україна розповідало, на яку допомогу можуть розраховувати військові та їхні родичі в Україні.

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