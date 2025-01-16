Украинцы могут получить 1500 гривен на занятия спортом, но услуга доступна не всем

Украинцы смогут раз в три месяца получать денежную помощь на занятия спортом. Новая услуга доступна для участников боевых действий и людей с инвалидностью вследствие войны.
Как получить денежную помощь, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины и Telegram-канал "Дія".
В приложении "Дія" заработала новая услуга "Ветеранский спорт", которая позволяет участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны получить 1500 гривен ежеквартально на занятия спортом. Деньги можно потратить на услуги тренажерных залов, спортивных клубов или секций, официально работающих по коду 7941 "Физическая культура и спорт".
Воспользоваться услугой могут участники боевых действий (УБД) и лица с инвалидностью вследствие войны.
Для того, чтобы подать заявку, нужно:
Если сервис отсутствует, обновите приложение.
Заявки на каждый квартал принимаются до 20 числа первого месяца. Например:
Деньги начисляются ежеквартально. Использовать их можно в течение трех месяцев. Неиспользованные остатки вернутся в бюджет, но поддержка автоматически продолжится, если расходы были частичными.
Если деньги не использованы вообще, участие в программе прекращается, и заявку нужно подать заново.
Удостоверение не обязательно для оформления этой помощи, если ваши данные есть в Едином государственном реестре ветеранов войны (ЕГРВВ). Если информация отсутствует, обращайтесь в Минветеранов через:
Стоит обратить внимание на то, что программа предусматривает поддержку для 100 000 ветеранов.
Напомним, в Украине участники боевых действий и их семьи имеют право на ряд льгот, которые предоставляются через Пенсионный фонд Украины. Эти льготы включают медицинское обслуживание, скидки на коммунальные услуги, бесплатный проезд в транспорте и привилегии в получении образования. РБК-Украина рассказывало, на какую помощь могут рассчитывать военные и их родственники в Украине.
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