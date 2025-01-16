Украинцы могут получить 1500 гривен на занятия спортом, но услуга доступна не всем

В приложении "Дія" заработала новая услуга "Ветеранский спорт", которая позволяет участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны получить 1500 гривен ежеквартально на занятия спортом. Деньги можно потратить на услуги тренажерных залов, спортивных клубов или секций, официально работающих по коду 7941 "Физическая культура и спорт".

Воспользоваться услугой могут участники боевых действий (УБД) и лица с инвалидностью вследствие войны.

Как и когда можно подать заявку

Для того, чтобы подать заявку, нужно:

обновить приложение "Дія" до последней версии;

зайти в раздел "Сервисы" и выберите "Ветеранский спорт";

пройти проверку в "Дія";

выбрать банк и "Дія.Карту" для получения выплат;

проверить заявление и нажать "Отправить".

Если сервис отсутствует, обновите приложение.

Заявки на каждый квартал принимаются до 20 числа первого месяца. Например:

для первого квартала 2025 года – до 20 января;

для последующих кварталов: 1-20 апреля, 1-20 июля, 1-20 октября.

Как работает программа

Деньги начисляются ежеквартально. Использовать их можно в течение трех месяцев. Неиспользованные остатки вернутся в бюджет, но поддержка автоматически продолжится, если расходы были частичными.

Если деньги не использованы вообще, участие в программе прекращается, и заявку нужно подать заново.

Удостоверение не обязательно для оформления этой помощи, если ваши данные есть в Едином государственном реестре ветеранов войны (ЕГРВВ). Если информация отсутствует, обращайтесь в Минветеранов через:

Стоит обратить внимание на то, что программа предусматривает поддержку для 100 000 ветеранов.