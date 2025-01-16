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Украинцы могут получить 1500 гривен на занятия спортом, но услуга доступна не всем

Фото: Занятия спортом (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Украинцы смогут раз в три месяца получать денежную помощь на занятия спортом. Новая услуга доступна для участников боевых действий и людей с инвалидностью вследствие войны.

Как получить денежную помощь, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины и Telegram-канал "Дія".

В приложении "Дія" заработала новая услуга "Ветеранский спорт", которая позволяет участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны получить 1500 гривен ежеквартально на занятия спортом. Деньги можно потратить на услуги тренажерных залов, спортивных клубов или секций, официально работающих по коду 7941 "Физическая культура и спорт".

Воспользоваться услугой могут участники боевых действий (УБД) и лица с инвалидностью вследствие войны.

Как и когда можно подать заявку

Для того, чтобы подать заявку, нужно:

  • обновить приложение "Дія" до последней версии;
  • зайти в раздел "Сервисы" и выберите "Ветеранский спорт";
  • пройти проверку в "Дія";
  • выбрать банк и "Дія.Карту" для получения выплат;
  • проверить заявление и нажать "Отправить".

Если сервис отсутствует, обновите приложение.

Заявки на каждый квартал принимаются до 20 числа первого месяца. Например:

  • для первого квартала 2025 года – до 20 января;
  • для последующих кварталов: 1-20 апреля, 1-20 июля, 1-20 октября.

Как работает программа

Деньги начисляются ежеквартально. Использовать их можно в течение трех месяцев. Неиспользованные остатки вернутся в бюджет, но поддержка автоматически продолжится, если расходы были частичными.

Если деньги не использованы вообще, участие в программе прекращается, и заявку нужно подать заново.

Удостоверение не обязательно для оформления этой помощи, если ваши данные есть в Едином государственном реестре ветеранов войны (ЕГРВВ). Если информация отсутствует, обращайтесь в Минветеранов через:

Стоит обратить внимание на то, что программа предусматривает поддержку для 100 000 ветеранов.

Напомним, в Украине участники боевых действий и их семьи имеют право на ряд льгот, которые предоставляются через Пенсионный фонд Украины. Эти льготы включают медицинское обслуживание, скидки на коммунальные услуги, бесплатный проезд в транспорте и привилегии в получении образования. РБК-Украина рассказывало, на какую помощь могут рассчитывать военные и их родственники в Украине.

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ВетеранСпортзал