Українці можуть отримати 1500 гривень на заняття спортом, але послуга доступна не всім
Українці зможуть раз на три місяці отримувати грошову допомогу на заняття спортом. Нова послуга доступна для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни.
Як отримати грошову допомогу, РБК-Україна розповідає із посиланням на Міністерство у справах ветеранів України та Telegram-канал "Дія".
У застосунку "Дія" запрацювала нова послуга "Ветеранський спорт", яка дозволяє учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни отримати 1500 гривень щоквартально на заняття спортом. Гроші можна витратити на послуги тренажерних залів, спортивних клубів чи секцій, що офіційно працюють за кодом 7941 "Фізична культура і спорт".
Скористатися послугою можуть учасники бойових дій (УБД) та особи з інвалідністю внаслідок війни.
Як і коли можна подати заявку
Для того, щоб подати заявку, потрібно:
- оновити застосунок "Дія" до останньої версії;
- зайти у розділ "Сервіси" та оберіть "Ветеранський спорт";
- пройти перевірку у "Дії";
- вибрати банк і "Дія.Картку" для отримання виплат;
- перевірити заяву й натиснути "Надіслати".
Якщо сервіс відсутній, оновіть застосунок.
Заявки на кожний квартал приймаються до 20 числа першого місяця. Наприклад:
- для першого кварталу 2025 року – до 20 січня;
- для наступних кварталів: 1-20 квітня, 1-20 липня, 1-20 жовтня.
Як працює програма
Гроші нараховуються щоквартально. Використати їх можна протягом трьох місяців. Невикористані залишки повернуться до бюджету, але підтримка автоматично продовжиться, якщо витрати були частковими.
Якщо гроші не використані взагалі, участь у програмі припиняється, і заявку потрібно подати заново.
Посвідчення не обов’язкове для оформлення цієї допомоги, якщо ваші дані є у Єдиному державному реєстрі ветеранів війни (ЄДРВВ). Якщо інформація відсутня, звертайтеся до Мінветеранів через:
- сайт: appeal.mva.gov.ua;
- телефони: 0632271456, 0632302788.
Варто звернути увагу на те, що програма передбачає підтримку для 100 000 ветеранів.
Нагадаємо, в Україні учасники бойових дій та їхні родини мають право на низку пільг, які надаються через Пенсійний фонд України. Ці пільги включають медичне обслуговування, знижки на комунальні послуги, безоплатний проїзд у транспорті та привілеї в отриманні освіти. РБК-Україна розповідало, на яку допомогу можуть розраховувати військові та їхні родичі в Україні.
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