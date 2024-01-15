Українці можуть оформити лікарняний онлайн, але тільки на п'ять днів: симптоми і як продовжити

Українці у період дії воєнного стану можуть оформити лікарняний онлайн. Однак лише на пʼять днів при наявності симптомів COVID-19, грипу або ГРВІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міністерства охорони здоровʼя України в Facebook.

"У період дії воєнного стану пацієнту з симптомами COVID-19, грипу або ГРВІ можуть оформити тимчасову непрацездатність на п’ять календарних днів дистанційно", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що якщо дію медичного висновку про тимчасову непрацездатність потрібно буде продовжити на період понад п’ять календарних днів, пацієнту обов’язково має піти на особистий прийом до сімейного лікаря.

Пацієнт має змогу звернутися до лікаря за допомогою засобів телефонного зв’язку, інтернет-телефонії або засобів телемедичного зв’язку, а лікар на підставі звернення та опитування пацієнта відкриє медичний висновок про тимчасову непрацездатність.

Коронавірус в Україні та світі

В кінці грудня рівень захворюваності на COVID-19 виріс на 52% у порівнянні з попереднім 28-денним періодом. Після цього ВООЗ закликала продовжувати дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції для уникнення зараження на COVID-19.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник порекомендував киянам повернутись до носіння масок.

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