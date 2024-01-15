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Украинцы могут оформить больничный онлайн, но только на пять дней: симптомы и как продлить

Понедельник 15 января 2024 22:40
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Украинцы могут оформить больничный онлайн, но только на пять дней: симптомы и как продлить Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинцы в период действия военного положения могут оформить больничный онлайн. Однако только на пять дней при наличии симптомов COVID-19, гриппа или ОРВИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

"В период действия военного положения пациенту с симптомами COVID-19, гриппа или ОРВИ могут оформить временную нетрудоспособность на пять календарных дней дистанционно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если действие медицинского заключения о временной нетрудоспособности нужно будет продлить на период более пяти календарных дней, пациент обязательно должен пойти на личный прием к семейному врачу.

Пациент имеет возможность обратиться к врачу с помощью средств телефонной связи, интернет-телефонии или средств телемедицинской связи, а врач на основании обращения и опроса пациента откроет медицинское заключение о временной нетрудоспособности.

Коронавирус в Украине и мире

В конце декабря уровень заболеваемости COVID-19 вырос на 52% по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. После этого ВОЗ призвала продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию во избежание заражения COVID-19.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник порекомендовал киевлянам вернуться к ношению масок.

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Министерство здравоохранения Украины ОРВИ
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