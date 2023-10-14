Українці можуть оформити допомогу по безробіттю через "Дію": як це зробити

Українці можуть оформити допомогу по безробіттю в онлайн-режимі за допомогою застосунку "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Скористатися послугою можуть українці, які офіційно працевлаштовані, але втратили роботу через повномасштабну війну або ж не можуть продовжувати діяльність як ФОП через воєнний стан і зареєстровані на тимчасово окупованих територіях чи там, де ведуться активні бойові дії.

Як скористатися послугою

У застосунку "Дія" виберіть меню Послуги та пункт Допомога по безробіттю, на порталі - послугу з отримання статусу безробітного

Підтвердьте, що ви дійсно втратили роботу та не є студентом денної форми навчання,

Після підтвердження даних виберіть місто та центр зайнятості, у якому хочете отримати статус,

За необхідності залиште свої паспортні та контактні дані, виберіть періодичність отримання виплат та картку "єПідтримки", на яку буде нараховуватися допомога. Якщо ви не маєте картки, можете оформити віртуальну просто в застосунку,

Уважно перевірте заяву ще раз та підтвердьте її.

Далі очікуйте, коли працівники центру зайнятості оброблять вашу заявку. Ви отримаєте push-сповіщення про це у застосунку.

Безробіття в Україні

Нагадаємо, у серпні цього року рівень офіційного безробіття в Україні впав до історичного мінімуму. Потреба роботодавців у працівниках зросла.

При цьому безробітним збільшили мінімальний розмір допомоги у 1,5 рази.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.