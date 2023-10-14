Українці можуть оформити допомогу по безробіттю через "Дію": як це зробити
Українці можуть оформити допомогу по безробіттю в онлайн-режимі за допомогою застосунку "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
Скористатися послугою можуть українці, які офіційно працевлаштовані, але втратили роботу через повномасштабну війну або ж не можуть продовжувати діяльність як ФОП через воєнний стан і зареєстровані на тимчасово окупованих територіях чи там, де ведуться активні бойові дії.
Як скористатися послугою
У застосунку "Дія" виберіть меню Послуги та пункт Допомога по безробіттю, на порталі - послугу з отримання статусу безробітного
- Підтвердьте, що ви дійсно втратили роботу та не є студентом денної форми навчання,
- Після підтвердження даних виберіть місто та центр зайнятості, у якому хочете отримати статус,
- За необхідності залиште свої паспортні та контактні дані, виберіть періодичність отримання виплат та картку "єПідтримки", на яку буде нараховуватися допомога. Якщо ви не маєте картки, можете оформити віртуальну просто в застосунку,
- Уважно перевірте заяву ще раз та підтвердьте її.
Далі очікуйте, коли працівники центру зайнятості оброблять вашу заявку. Ви отримаєте push-сповіщення про це у застосунку.
Безробіття в Україні
Нагадаємо, у серпні цього року рівень офіційного безробіття в Україні впав до історичного мінімуму. Потреба роботодавців у працівниках зросла.
При цьому безробітним збільшили мінімальний розмір допомоги у 1,5 рази.
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