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Українці можуть обміняти сертифікати "єВідновлення" на нове житло: як це зробити

Ілюстративне фото: українці можуть обміняти сертифікати "єВідновлення" на нове житло (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українці, які втратили житло та отримали сертифікати "єВідновлення" можуть використати їх для купівлі нової оселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Міністерство цифрової трансформації України.

Для того, щоб використати отриманий житловий сертифікат для купівлі нерухомості, потрібно:

  • Оновити застосунок "Дія" до останньої версії.
  • У розділі "єВідновлення" відкрити вкладку "Сертифікати на житло".
  • Натиснути "Забронювати кошти".
  • Дочекатися у застосунку Дія підтвердження про те, що кошти заброньовані. Підтвердження надійде протягом 5 робочих днів.

Зауважимо, що оформити угоду купівлі-продажу нової оселі необхідно протягом 30 днів. Для цього потрібно звернутися до нотаріуса, який має доступ до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Попередньо з переліком таких спеціалістів можна ознайомитись за посиланням.

"Перед тим, як забронювати кошти, необхідно припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості. Без цього не вдасться використати сертифікат", - сказано в повідомленні.

Припинити право власності можна у ЦНАПі або в нотаріуса, який має повноваження державного реєстратора.

"Нагадаємо, щоб отримати житловий сертифікат, треба подати заяву про зруйноване майно через Дію. Далі комісія опрацює її та визначить суму компенсації. Після цього житловий сертифікат з відповідною інформацією відобразиться у вашому застосунку", - повідомили в Мінцифри.

"єВідновлення"

Нагадаємо, станом на 6 грудня виплати в рамках програми "єВідновлення" за пошкоджене внаслідок російської збройної агресії житло вже перевищили 3 млрд. гривень.

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