Шуляк: виплати за "єВідновленням" перевищили 3 млрд гривень

Сума нарахованих компенсацій за пошкоджене в результаті російської збройної агресії житло вже перевищила 3 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

За її словами, на сьогодні сума погоджених за програмою "єВідновлення" виплат складає 3,088 млрд гривень. При тому, що наприкінці жовтня ця сума становила 2 млрд гривень, тобто за останні півтора місяця було погоджено на 50% більше компенсацій, ніж за весь період роботи цього етапу програми.

"В листопаді ми щодня отримували від 100 до майже 300 заяв, які завдяки швидкій роботі комісій обробляються максимально швидко - згідно з законодавством максимальний термін їх розгляду не повинен перевищувати 30 днів. Це дозволило нам обробити вже 66% всіх поданих з моменту запуску єВідновлення заяв", - повідомила нардеп.

Вона також наголосила, що найбільші виплати погоджено для Харківської області - 723 млн гривень, Київської - 502 млн гривень, і Донецької - 154 млн гривень.

При цьому незабаром сума компенсацій для східних областей України може суттєво збільшитись, адже "єВідновлення" планується розширювати на населенні пункти, що зараз перебувають у тимчасовій окупації.

"Йдеться про пілотний проєкт з проведення обстеження житла з застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі у окупованому Мелітополі. Якщо його результати покажуть, що цей метод обстеження знищеного житла дієвий, його застосовуватимуть для обстеження знищеного житла і в інших окупованих населених пунктах, зокрема в Маріуполі", - наголосила Шуляк.

За її словами, з таких міст як Маріуполь, Бахмут та інших міст сходу країни зараз надходять тисячі заявок. І завдяки технічним можливостям підтверджувати пошкодження завдяки супутниковим знімкам, розширення "єВідновлення" на тимчасово окуповані регіони - питання часу.

Водночас будуть міста, яким ймовірно буде надано статус повністю знищеного міста чи житлової інфраструктури. Тоді може бути скорочений порядок надання компенсацій - по кожному будинку, по кожній квартирі аналізувати супутникові знімки буде не треба, пояснила Шуляк.

Програма "єВідновлення"

Нагадаємо, з 1 січня повинна повноцінно запрацювати етап "єВідновлення" для тих людей, які витратили на ремонт власні кошти.

У грудні почнуть отримувати компенсації громадяни, сума пошкоджень житла яких складає від 200 до 500 тисяч гривень.

Також, у першій декаді грудня очікуються виплати за житловими сертифікатами, які отримують громадяни, чиє житло в результаті збройної агресії РФ було повністю знищене.

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