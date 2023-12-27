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Украинцы могут обменять сертификаты "єВідновлення" на новое жилье: как это сделать

Иллюстративное фото: украинцы могут обменять сертификаты "Восстановление" на новое жилье (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинцы, потерявшие жилье и получившие сертификаты "єВідновлення" могут использовать их для покупки нового дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Для того чтобы использовать полученный жилищный сертификат для покупки недвижимости, нужно:

  • Обновите приложение "Дія"до последней версии.
  • В разделе "єВідновлення" откройте вкладку "Сертификаты на жилье".
  • Нажмите "Забронировать деньги".
  • Дождаться в приложении Действие подтверждения о том, что средства забронированы. Подтверждение поступит в течение 5 рабочих дней.

Заметим, что оформить сделку купли-продажи нового дома необходимо в течение 30 дней. Для этого нужно обратиться к нотариусу, имеющему доступ к Реестру поврежденного и уничтоженного имущества.

Предварительно со списком таких специалистов можно ознакомиться по ссылке.

"Прежде чем забронировать средства, необходимо прекратить право собственности на уничтоженный объект недвижимости. Без этого не удастся использовать сертификат", - сказано в сообщении.

Прекратить право собственности можно у ЦНАП или у нотариуса, который имеет полномочия государственного регистратора.

"Напомним, чтобы получить жилищный сертификат, нужно подать заявление о разрушенном имуществе через Действие. Далее комиссия проработает его и определит сумму компенсации. После этого жилищный сертификат с соответствующей информацией отобразится в вашем приложении", - сообщили в Минцифре.

"єВідновлення"

Напомним, по состоянию на 6 декабря выплаты в рамках программы "Восстановление" за поврежденное в результате российской вооруженной агрессии жилье уже превысили 3 млрд. гривен.

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