Українці можуть мати на руках до 5 млн одиниць зброї, не рахуючи трофейної, - МВС

Українці можуть мати на руках від 1 до 5 млн одиниць зброї. Крім того, громадяни мають певну кількість неофіційної трофейної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, якого цитує "Укрінформ".
Відповідну заяву він зробив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад. За словами Клименка, на руках в українців може бути до 5 млн одиниць зброї, а також невизначена кількість гранат.
Міністр зазначив, що станом на сьогодні майже вся зброя, яка була видана громадянам, є облікованою. Проте на руках у громадян є невизначена кількість трофейної зброї.
Клименко нагадав, що парламент у першому читанні ухвалив законопроєкт про зброю, який буде регулювати питання з "трофеями".
"Після того, як у другому читанні цей закон буде проголосований, кожен громадянин, який має цю зброю, він має принести її до поліції й зареєструвати", - пояснив він.
Після цього цю зброю з боєприпасами громадяни зможуть зберігати у себе до закінчення режиму воєнного стану. Через 90 днів після закінчення воєнного стану кожен громадянин має принести цю зброю до органів поліції, щоб її здати або вихолостити, або переробити у дозволений вид зброї тощо.
Нагадаємо, Верховна рада у березні 2024 року зробила перший крок, щоб українці змогли задекларувати зброю, отриману під час війни. Парламент підтримав у першому читання відповідний законопроект.
Ми також писали, що у Верховній раді хочуть скасувати кримінальну відповідальність за виготовлення та володіння зброєю.
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