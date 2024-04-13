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Українці можуть мати на руках до 5 млн одиниць зброї, не рахуючи трофейної, - МВС

Фото: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці можуть мати на руках від 1 до 5 млн одиниць зброї. Крім того, громадяни мають певну кількість неофіційної трофейної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, якого цитує "Укрінформ".

Відповідну заяву він зробив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад. За словами Клименка, на руках в українців може бути до 5 млн одиниць зброї, а також невизначена кількість гранат. 

Міністр зазначив, що станом на сьогодні майже вся зброя, яка була видана громадянам, є облікованою. Проте на руках у громадян є невизначена кількість трофейної зброї.

Клименко нагадав, що парламент у першому читанні ухвалив законопроєкт про зброю, який буде регулювати питання з "трофеями".

"Після того, як у другому читанні цей закон буде проголосований, кожен громадянин, який має цю зброю, він має принести її до поліції й зареєструвати", - пояснив він.

Після цього цю зброю з боєприпасами громадяни зможуть зберігати у себе до закінчення режиму воєнного стану. Через 90 днів після закінчення воєнного стану кожен громадянин має принести цю зброю до органів поліції, щоб її здати або вихолостити, або переробити у дозволений вид зброї тощо.

 

Зброя в Україні

Нагадаємо, Верховна рада у березні 2024 року зробила перший крок, щоб українці змогли задекларувати зброю, отриману під час війни. Парламент підтримав у першому читання відповідний законопроект.

Ми також писали, що у Верховній раді хочуть скасувати кримінальну відповідальність за виготовлення та володіння зброєю.

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