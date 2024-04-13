Украинцы могут иметь на руках до 5 млн единиц оружия, не считая трофейного, - МВД

Соответствующее заявление он сделал на заседании Конгресса местных и региональных властей. По словам Клименко, на руках у украинцев может быть до 5 млн единиц оружия, а также неопределенное количество гранат.

Министр отметил, что по состоянию на сегодняшний день почти все оружие, которое было выдано гражданам, является учтенным. Однако на руках у граждан есть неопределенное количество трофейного оружия.

Клименко напомнил, что парламент в первом чтении принял законопроект об оружии, который будет регулировать вопрос с "трофеями".

"После того, как во втором чтении этот закон будет проголосован, каждый гражданин, имеющий это оружие, должен принести его в полицию и зарегистрировать", - пояснил он.

После этого оружие с боеприпасами граждане смогут хранить у себя до окончания режима военного положения. Через 90 дней после окончания военного положения каждый гражданин должен принести это оружие в органы полиции, чтобы его сдать или выхолостить, или переработать в разрешенный вид оружия.