Украинцы могут иметь на руках до 5 млн единиц оружия, не считая трофейного, - МВД

Украинцы может иметь на руках от 1 до 5 млн единиц оружия. Кроме того, у граждан есть определенное количество неофициального трофейного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко, которого цитирует "Укринформ".
Соответствующее заявление он сделал на заседании Конгресса местных и региональных властей. По словам Клименко, на руках у украинцев может быть до 5 млн единиц оружия, а также неопределенное количество гранат.
Министр отметил, что по состоянию на сегодняшний день почти все оружие, которое было выдано гражданам, является учтенным. Однако на руках у граждан есть неопределенное количество трофейного оружия.
Клименко напомнил, что парламент в первом чтении принял законопроект об оружии, который будет регулировать вопрос с "трофеями".
"После того, как во втором чтении этот закон будет проголосован, каждый гражданин, имеющий это оружие, должен принести его в полицию и зарегистрировать", - пояснил он.
После этого оружие с боеприпасами граждане смогут хранить у себя до окончания режима военного положения. Через 90 дней после окончания военного положения каждый гражданин должен принести это оружие в органы полиции, чтобы его сдать или выхолостить, или переработать в разрешенный вид оружия.
Напомним, Верховная рада в марте 2024 года сделала первый шаг, чтобы украинцы смогли задекларировать оружие, полученное во время войны. Парламент поддержал в первом чтении соответствующий законопроект.
Мы также писали, что в Верховной раде хотят отменить уголовную ответственность за изготовление и владение оружием.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.