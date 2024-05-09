Українці можуть "купити" страховий стаж для отримання пенсії: як це зробити

Українці можуть "купити" страховий стаж для виходу на пенсію у 60 років або для отримання вищої пенсії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду.
Перш за все потрібно укласти договір з Пенсійним фондом України (ПФУ) - зробити це можна онлайн через веб-портал електронних послуг фонду.
Потім потрібно зробити такі кроки:
Робити внески можна як за себе, так і за іншу людину, якщо вона не є пенсіонером.
Щоб особі, яка не працює, був зарахований повний місяць страхового стажу, за неї має бути сплачено щонайменше мінімальний страховий внесок.
Його розраховують за формулою:
З 1 квітня 2024 року мінімальний страховий внесок становить 1760 грн.
Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду України.
Нагадаємо, що у 2024 році для виходу на пенсію після досягнення віку 60 років необхідно мати не менше 31 року страхового стажу. Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років.