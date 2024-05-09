Українці можуть "купити" страховий стаж для отримання пенсії: як це зробити

Як скористатися послугою

Перш за все потрібно укласти договір з Пенсійним фондом України (ПФУ) - зробити це можна онлайн через веб-портал електронних послуг фонду.

Потім потрібно зробити такі кроки:

увійдіть в особистий кабінет Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису, Дія.підпису або системи GOV.ID.

оберіть розділ "Комунікація з ПФУ", далі натисніть "Договір на добровільну участь";

внесіть персональні дані особи, на користь якої ви хочете робити внески (ПІБ, податковий номер, серію і номер паспорта, дату народження).

якщо платите за себе, натисніть "Бажаю сплачувати внески за себе" й вкажіть необхідну інформацію;

дайте згоду на обробку даних і підтвердіть внесені дані;

підпишіть договір за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), натиснувши кнопку "Підписати й сплатити";

сплатіть внески, обравши зручний для вас спосіб: через "Portmone" чи платіжне доручення.

Хто може докупити стаж

Застраховані й незастраховані люди

старші 16 років, котрі належать до однієї з цих категорій:

працевлаштовані за кордоном, проте хочуть отримувати пенсію в Україні;

передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсії;

з низьким рівнем офіційного доходу, які хочуть збільшити розмір пенсії у майбутньому.

Робити внески можна як за себе, так і за іншу людину, якщо вона не є пенсіонером.

Щоб особі, яка не працює, був зарахований повний місяць страхового стажу, за неї має бути сплачено щонайменше мінімальний страховий внесок.

Його розраховують за формулою:

мінімальна заробітна плата х 22%

З 1 квітня 2024 року мінімальний страховий внесок становить 1760 грн.

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду України.