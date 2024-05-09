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Українці можуть "купити" страховий стаж для отримання пенсії: як це зробити

Фото: Страховий стаж для отримання пенсії можна купити (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Українці можуть "купити" страховий стаж для виходу на пенсію у 60 років або для отримання вищої пенсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду.

Як скористатися послугою

Перш за все потрібно укласти договір з Пенсійним фондом України (ПФУ) - зробити це можна онлайн через веб-портал електронних послуг фонду.

Потім потрібно зробити такі кроки:

  • увійдіть в особистий кабінет Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису, Дія.підпису або системи GOV.ID.
  • оберіть розділ "Комунікація з ПФУ", далі натисніть "Договір на добровільну участь";
  • внесіть персональні дані особи, на користь якої ви хочете робити внески (ПІБ, податковий номер, серію і номер паспорта, дату народження).
  • якщо платите за себе, натисніть "Бажаю сплачувати внески за себе" й вкажіть необхідну інформацію;
  • дайте згоду на обробку даних і підтвердіть внесені дані;
  • підпишіть договір за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), натиснувши кнопку "Підписати й сплатити";
  • сплатіть внески, обравши зручний для вас спосіб: через "Portmone" чи платіжне доручення.

Хто може докупити стаж

  • Застраховані й незастраховані люди
  • старші 16 років, котрі належать до однієї з цих категорій:
  • працевлаштовані за кордоном, проте хочуть отримувати пенсію в Україні;
  • передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсії;
  • з низьким рівнем офіційного доходу, які хочуть збільшити розмір пенсії у майбутньому.

Робити внески можна як за себе, так і за іншу людину, якщо вона не є пенсіонером.

Щоб особі, яка не працює, був зарахований повний місяць страхового стажу, за неї має бути сплачено щонайменше мінімальний страховий внесок.

Його розраховують за формулою:

  • мінімальна заробітна плата х 22%

З 1 квітня 2024 року мінімальний страховий внесок становить 1760 грн.

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду України.

 

Нагадаємо, що у 2024 році для виходу на пенсію після досягнення віку 60 років необхідно мати не менше 31 року страхового стажу. Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років.

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