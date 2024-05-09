Украинцы могут "купить" страховой стаж для получения пенсии: как это сделать

Украинцы могут "купить" страховой стаж для выхода на пенсию в 60 лет или для получения более высокой пенсии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.
Прежде всего нужно заключить договор с Пенсионным фондом Украины (ПФУ) – сделать это можно онлайн через веб-портал электронных услуг фонда.
Затем нужно сделать следующие шаги:
Вносить взносы можно как за себя, так и за другого человека, если он не является пенсионером.
Чтобы не работающему человеку был зачислен полный месяц страхового стажа, за него должен быть уплачен по меньшей мере минимальный страховой взнос.
Его рассчитывают по формуле:
С 1 апреля 2024 минимальный страховой взнос составляет 1760 грн.
Суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором поступили средства на счет Пенсионного фонда Украины.
Напомним, что в 2024 году для выхода на пенсию по достижении возраста 60 лет необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа. Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.