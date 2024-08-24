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Украинцы могут докупить стаж для пенсии: сколько стоит год

Украина , Суббота 24 августа 2024 22:31
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Украинцы могут докупить стаж для пенсии: сколько стоит год Фото: украинцы могут докупить стаж для пенсии (freepik com)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы могут купить стаж для начисления пенсии. Год страхового стажа в 2024 году стоит около 21 500 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Граждане Украины могут докупить стаж, чтобы в будущем получить большую пенсию.

Воспользоваться этой услугой могут украинцы в возрасте от 16 лет, в том числе трудоустроенные за границей, но желающие получать пенсию в Украине, люди предпенсионного возраста, которым не хватает стажа, с низким уровнем дохода, желающие получать большую пенсию.

Чтобы не работающему человеку был зачислен полный месяц страхового стажа, за него должен быть уплачен по меньшей мере минимальный страховой взнос. Его рассчитывают по формуле - минимальная заработная плата х 22%.

3 1 апреля 2024 года минимальный страховой взнос составляет 1 760 гривен. То есть годовой стаж обойдется уже в 21 480 гривен.

Суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором поступили средства на счет Пенсионного фонда Украины.

Пенсия в Украине

Напомним, что пенсию в Украине назначают при достижении возраста 60 или 63 или 65 лет. При этом необходимо, чтобы был страховой стаж. В 2024 году для выхода на пенсию в 60 лет нужен стаж 31 год.

Ранее в Министерстве соцполитики рассказывали, планируют ли повышать пенсионный возраст в Украине.

РБК-Украина объясняло, как украинцы могут оформить пенсию онлайн.

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