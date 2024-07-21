Українці можуть безкоштовно зробити пластичну операцію на обличчі: які умови
У рамках медичної місії FACE TO FACE 2024 українці, які отримали травми обличчя в наслідок російської агресії, зможуть подати заявку на безкоштовну пластичну операцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я України.
"Вже цієї осені у Львові американські хірурги разом з українськими лікарями проведуть безоплатні пластичні операції для військовослужбовців та цивільних, які постраждали внаслідок російсько-української війни", - наголосили в МОЗ.
До участі у програмі запрошуються пацієнти
- з тяжкими травмами обличчя,
- дефектами лицевих кісток та повік, які потребують реконструктивних операцій.
Кандидатів відбиратимуть американські та українські фахівці, які беруть участь у місії.
"Операція та перебування в лікарні для пацієнтів будуть безкоштовними!", - підкреслили в міністерстві.
Якщо ви або ваші знайомі мають травми голови, обличчя чи шиї, для участі у програмі зверніться у месенджери:
- Telegram/Viber/WhatsApp за номером: +38 093 781 43 04.
Нагадаємо, раніше ми пояснювали, на які пільги можуть претендувати діти, які постраждали внаслідок війни.
До того ж РБК-Україна писало про те, хто може подати заяву на пільги замість ветерана.
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