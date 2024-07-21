Українці можуть безкоштовно зробити пластичну операцію на обличчі: які умови

У рамках медичної місії FACE TO FACE 2024 українці, які отримали травми обличчя в наслідок російської агресії, зможуть подати заявку на безкоштовну пластичну операцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я України.

"Вже цієї осені у Львові американські хірурги разом з українськими лікарями проведуть безоплатні пластичні операції для військовослужбовців та цивільних, які постраждали внаслідок російсько-української війни", - наголосили в МОЗ.

До участі у програмі запрошуються пацієнти

з тяжкими травмами обличчя,

дефектами лицевих кісток та повік, які потребують реконструктивних операцій.

Кандидатів відбиратимуть американські та українські фахівці, які беруть участь у місії.

"Операція та перебування в лікарні для пацієнтів будуть безкоштовними!", - підкреслили в міністерстві.

Якщо ви або ваші знайомі мають травми голови, обличчя чи шиї, для участі у програмі зверніться у месенджери: