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Украинцы могут бесплатно сделать пластическую операцию на лице: какие условия

Украина, Воскресенье 21 июля 2024 21:13
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Украинцы могут бесплатно сделать пластическую операцию на лице: какие условия Фото: украинцам бесплатно сделают пластику лица (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

В рамках медицинской миссии FACE TO FACE 2024 украинцы, которые получили травмы лица в результате российской агрессии, смогут подать заявку на бесплатную пластическую операцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.

"Уже этой осенью во Львове американские хирурги вместе с украинскими врачами проведут безвозмездные пластические операции для военнослужащих и гражданских, пострадавших в результате российско-украинской войны", - подчеркнули в Минздраве.

К участию в программе приглашаются пациенты

  • с тяжелыми травмами лица,
  • дефектами лицевых костей и век, требующих реконструктивных операций.

Кандидатов будут отбирать американские и украинские специалисты, участвующие в миссии.

"Операция и пребывание в больнице для пациентов будут бесплатными!" - подчеркнули в министерстве.

Если у вас или у ваших знакомых есть травмы головы, лица или шеи, обратитесь в мессенджеры для участия в программе:

  • Telegram/Viber/WhatsApp по номеру: +38 093 781 43 04.

Напомним, ранее мы объясняли, на какие льготы могут претендовать дети, пострадавшие в результате войны.

К тому же, РБК-Украина писало о том, кто может подать заявление на льготы вместо ветерана.

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Министерство здравоохранения Украины
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