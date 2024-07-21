Украинцы могут бесплатно сделать пластическую операцию на лице: какие условия

В рамках медицинской миссии FACE TO FACE 2024 украинцы, которые получили травмы лица в результате российской агрессии, смогут подать заявку на бесплатную пластическую операцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.

"Уже этой осенью во Львове американские хирурги вместе с украинскими врачами проведут безвозмездные пластические операции для военнослужащих и гражданских, пострадавших в результате российско-украинской войны", - подчеркнули в Минздраве.

К участию в программе приглашаются пациенты

с тяжелыми травмами лица,

дефектами лицевых костей и век, требующих реконструктивных операций.

Кандидатов будут отбирать американские и украинские специалисты, участвующие в миссии.

"Операция и пребывание в больнице для пациентов будут бесплатными!" - подчеркнули в министерстве.

Если у вас или у ваших знакомых есть травмы головы, лица или шеи, обратитесь в мессенджеры для участия в программе: