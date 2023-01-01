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Українці можуть безкоштовно отримати енергозберігаючі LED-лампи: як це зробити

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Київ, Неділя 01 січня 2023 20:35
Українці можуть безкоштовно отримати енергозберігаючі LED-лампи: як це зробити Фото: українці можуть безкоштовно отримати енергозберігаючі LED-лампи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Кожен українець з цього року може безкоштовно отримати енергозберігаючі LED-лампи. На заміну треба віддати старі лампи розжарювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

Скільки лапочок можна отримати?

Як вказано на сайті відомства, всього можна обміняти 5 ламп старого зразка на 5 нових.

"З нового року повнолітні українці зможуть безкоштовно отримати 5 світлодіодних ламп замість старих ламп розжарювання і в такий спосіб зробити свій внесок у балансування електросистеми України", - повідомили у Мінреінтеграції.

Чому це корисно для країни?

Там пояснюють, що це суттєва економія. Адже, нові LED-лампи можуть заощадити країні в пікові години до 1,5 гігавата електроенергії.

До прикладу, 50 млн LED-лампочок можуть розвантажити роботу цілого реактора атомної електростанції.

Як обміняти лампочки?

В Мінреінтеграції пояснюють, що механізм обміну старих лампочок на нові досить простий.

Так, людині, яка вирішить скористатися програмою, потрібно лише попередньо залишити заявку у додатку держпослуг "Дія", прийти у відділення "Укрпошти" й обміняти п'ять ламп старого зразка на таку ж кількість світлодіодних.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що в рамках цієї програми в Україні загалом планується замінити 50 мільйонів ламп.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна пояснювало, чим відрізняються світлодіодні лампи від інших ламп.

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