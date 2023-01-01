Украинцы могут бесплатно получить энергосберегающие LED-лампы: как это сделать

Каждый украинец с этого года может бесплатно получить энергосберегающие LED-лампы. Взамен нужно отдать старые лампы накаливания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Сколько лапочек можно получить?

Как указано на сайте ведомства, всего можно обменять 5 ламп старого образца на 5 новых.

"С нового года совершеннолетние украинцы смогут бесплатно получить 5 светодиодных ламп вместо старых ламп накаливания и таким образом внести свой вклад в балансировку электросистемы Украины", - сообщили в Минреинтеграции.

Почему это полезно для страны?

Там объясняют, что это существенная экономия. Ведь новые LED-лампы могут сэкономить стране в пиковые часы до 1,5 гигаватта электроэнергии.

К примеру, 50 млн LED-лампочек могут разгрузить работу целого реактора атомной электростанции.

Как обменять лампочки?

В Минреинтеграции объясняют, что механизм обмена старых лампочек на новые достаточно прост.

Так, человеку, который решит воспользоваться программой, нужно предварительно оставить заявку в приложении госуслуг "Дія", прийти в отделение "Укрпочты" и обменять пять ламп старого образца на такое же количество светодиодных.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках этой программы в Украине в целом планируется заменить 50 миллионов ламп.

Напомним, ранее РБК-Украина объясняла, чем отличаются светодиодные лампы от других ламп.