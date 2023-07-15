Українці мають право на 100%-ву пільгу на сплату комуналки: хто може оформити

Право на пільгу в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг в Україні мають пенсіонери, які працювали за певними спеціальностями та проживають у сільській місцевості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.
Користуватись пільгою, в межах встановлених норм, мають право колишні:
Водночас членам сім’ї пільговика зазначена пільга не надається.
Пільга надається, якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців, в розрахунку на одну особу, не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (в 2023 році це 3760 грн). Пільга надається протягом дванадцяти місяців з місяця визначення такого права.
Довідка або записи в трудовій книжці, які засвідчують дані про роботу людини в сільській місцевості за окремими спеціальностями.
На підставі наданих документів інформація про пільговика вноситься до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (Реєстр).
Для призначення пільги пенсіонерам, які перебувають на обліку в Реєстрі, потрібно надати:
Подати заяву та необхідні документи до Фонду можна в один із способів:
Нагадаємо, за даними Мінфіну, на субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у 2023 році передбачено 24,4 млрд грн. Очікується, що 1,7 млн сімей отримають таку допомогу. Середній розмір - 1 189,3 гривень.
На пільги на оплату житлово-комунальних послуг на 2023 рік передбачено 11,6 млрд грн для 1,5 млн сімей. Середній розмір - 631,1 гривень.