Украинцы имеют право на 100%-ную льготу на оплату коммуналки: кто может оформить

Право на льготу в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине имеют пенсионеры, работавшие по определенным специальностям и проживающие в сельской местности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .
Пользоваться льготой в пределах установленных норм имеют право бывшие:
В то же время членам семьи льготника указанная льгота не предоставляется.
Льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев, в расчете на одного человека, не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2023 году это 3760 грн). Льгота предоставляется в течение двенадцати месяцев с месяца определения такого права.
Справка или записи в трудовой книжке, свидетельствующие о работе человека в сельской местности по отдельным специальностям.
На основании предоставленных документов информация о льготниках вносится в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (Реестр).
Для назначения льготы пенсионерам, состоящим на учете в Реестре, нужно предоставить:
Подать заявление и необходимые документы в Фонд можно одним из способов:
Напомним, по данным Минфина, на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2023 году предусмотрено 24,4 млрд грн. Ожидается, что 1,7 миллиона семей получат такую помощь. Средний размер - 1 189,3 гривен.
На льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг на 2023 год предусмотрено 11,6 млрд грн для 1,5 млн семей. Средний размер – 631,1 гривен.