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Украинцы имеют право на 100%-ную льготу на оплату коммуналки: кто может оформить

Фото: пенсионеры могут получить 100%-ную льготу на коммуналку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Право на льготу в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине имеют пенсионеры, работавшие по определенным специальностям и проживающие в сельской местности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

Кто имеет право

Пользоваться льготой в пределах установленных норм имеют право бывшие:

  • педагогические работники;
  • медицинские и фармацевтические работники;
  • специалисты по защите растений;
  • работники музеев, библиотек;
  • работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

В то же время членам семьи льготника указанная льгота не предоставляется.

Льгота зависит от дохода

Льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев, в расчете на одного человека, не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2023 году это 3760 грн). Льгота предоставляется в течение двенадцати месяцев с месяца определения такого права.

Необходимые документы

Справка или записи в трудовой книжке, свидетельствующие о работе человека в сельской местности по отдельным специальностям.

На основании предоставленных документов информация о льготниках вносится в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (Реестр).

Для назначения льготы пенсионерам, состоящим на учете в Реестре, нужно предоставить:

  • заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
  • документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

Как обратиться

Подать заявление и необходимые документы в Фонд можно одним из способов:

  • лично, через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
  • по почте, в адрес органа Фонда;
  • online - через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал Дія.

Напомним, по данным Минфина, на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2023 году предусмотрено 24,4 млрд грн. Ожидается, что 1,7 миллиона семей получат такую помощь. Средний размер - 1 189,3 гривен.

На льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг на 2023 год предусмотрено 11,6 млрд грн для 1,5 млн семей. Средний размер – 631,1 гривен.

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