Українці масово виїжджають із кількох країн ЄС: дані Євростату

Нагадаємо, ми писали, що в одній з країн ЄС покращать умови для українських біженців. Зокрема, пришвидшать реєстрацію і підвищать виплати.

Також ми писали, які зміни для українців ухвалили у Польщі. Програма підтримки зазнає суттєвих змін.

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