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Украинцы массово выезжают из нескольких стран ЕС: данные Евростата

Фото: Украинские беженцы (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В странах ЕС временной защитой пользуются 4,2 млн людей из Украины. Число украинцев с таким статусом снижается.

В какие страны украинские беженцы едут больше всего, а где отмечается массовый отток людей, РБК-Украина сообщает со ссылкой на данные Евростата.

По последним данным Евростата, по состоянию на 31 марта 2024 года статус временной защиты в ЕС имели 4 211 495 человек из Украины. К концу февраля насчитывалось 4 234 595 беженцев из Украины.

Среди стран, которые предоставили убежище наибольшему количеству украинцев, остаются:

  • Германия (1 301 790 человек, 30,9% от общего количества ЕС);
  • Польша (955 520; 22,7%);
  • Чехия (364 375; 8,7%).

В то же время в несколько стран в марте прибыло больше всего украинцев:

  • Германия (+15 210; +1,2%);
  • Нидерланды (+4 705; +4,0%);
  • Болгария (+3 475; +7,6%).

Как отмечается в отчете Евростата, количество людей с временной защитой уменьшилось в 9 странах ЕС. Наибольшее снижение зафиксировано в следующих странах:

  • Чехии (-20 700; -5,4%);
  • Швеции (-9 960; -21,5%);
  • Австрии (-9 130; -11,1%);
  • Дании (-5 385; -14,5%);
  • Польши (-1 680; -0,2%).

Среди людей со временной защитой в ЕС более 98% составляют граждане Украины. Взрослые женщины составляют 45,8% получателей временной защиты в ЕС. Дети – 32,8%, а взрослые мужчины – 21,4%.

Напомним, мы писали, что в одной из стран ЕС улучшат условия для украинских беженцев. В частности, ускорят регистрацию и повысят выплаты.

Также мы писали, какие изменения украинцев приняли в Польше. Программа поддержки претерпевает существенные изменения.

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