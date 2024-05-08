Украинцы массово выезжают из нескольких стран ЕС: данные Евростата

В странах ЕС временной защитой пользуются 4,2 млн людей из Украины. Число украинцев с таким статусом снижается.
В какие страны украинские беженцы едут больше всего, а где отмечается массовый отток людей, РБК-Украина сообщает со ссылкой на данные Евростата.
По последним данным Евростата, по состоянию на 31 марта 2024 года статус временной защиты в ЕС имели 4 211 495 человек из Украины. К концу февраля насчитывалось 4 234 595 беженцев из Украины.
Среди стран, которые предоставили убежище наибольшему количеству украинцев, остаются:
В то же время в несколько стран в марте прибыло больше всего украинцев:
Как отмечается в отчете Евростата, количество людей с временной защитой уменьшилось в 9 странах ЕС. Наибольшее снижение зафиксировано в следующих странах:
Среди людей со временной защитой в ЕС более 98% составляют граждане Украины. Взрослые женщины составляют 45,8% получателей временной защиты в ЕС. Дети – 32,8%, а взрослые мужчины – 21,4%.
Напомним, мы писали, что в одной из стран ЕС улучшат условия для украинских беженцев. В частности, ускорят регистрацию и повысят выплаты.
Также мы писали, какие изменения украинцев приняли в Польше. Программа поддержки претерпевает существенные изменения.
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