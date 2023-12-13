Українці масово відмовляються від отримання паспортів РФ на окупованих територіях, - ЦНС

"Вже з наступного року українці без паспорта РФ будуть вважатись іноземцям на рідній землі, та наразі від 60 до 70% (залежно від регіону) українців відмовляються отримувати ворожу макулатуру", - зазначають в ЦНС.

Зазначається, що ще гіршою для окупантів є ситуація з показниками зміни номерних знаків: до 80% автовласників на тимчасово окупованих територіях відмовляється ставити на своє авто фейкові ворожі номери.

Також Центр національного спротиву закликав й надалі саботувати ініціативи окупаційної адміністрації.

"Це змушує росіян відтерміновувати заборони на пересування та працевлаштування українців, а отже й русифікацію тимчасово окупованих територій", - пояснили в ЦНС.