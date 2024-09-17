Українці масово везуть вживані авто з США: названі лідери імпорту

Таким чином, кожен п’ятий легковий автомобіль з пробігом, що у серпні пройшов першу реєстрацію в Україні, був імпортований з США. Для порівняння, у серпні 2023 року попит на "американців" з пробігом збільшився майже на 83%.

Найбільша частка з цієї кількості, а саме 42% - це машини з бензиновими двигунами, на долю електромобілів з США припало 38%, гібридні авто зайняли долю у 8%, а машини з дизельними моторами та з ГБО користувались найменшим попитом – їх частка становила лише 6%.

Цікаво, що середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,5 року.

У ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США, потрапили: