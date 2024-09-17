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Украинцы массово везут подержанные автомобили из США: названные лидеры импорта

Фото: украинцы массово везут подержанные автомобили из США (tesla.com)
Автор: Константин Широкун

За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано почти 5,2 тысячи подержанных легковых автомобилей из Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".

Таким образом, каждый пятый легковой автомобиль, прошедший в августе первую регистрацию в Украине, был импортирован из США. Для сравнения, в августе 2023 года спрос на американцев с пробегом увеличился почти на 83%.

Наибольшая доля из этого количества, а именно 42% - это машины с бензиновыми двигателями, на долю электромобилей из США пришлось 38%, гибридные авто заняли долю в 8%, а машины с дизельными моторами и ГБО пользовались наименьшим спросом - их доля составляла только 6%.

Интересно, что средний возраст "американцев" с пробегом, пополнившим украинский автопарк в прошлом месяце – 5,5 лет.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США, попали:

  • Tesla Model Y – 567 ед.;
  • Tesla Model 3 – 547 ед.;
  • Ford Escape – 329 ед.;
  • Tesla Model S – 265 ед.;
  • Jeep Cherokee – 259 ед.

 

Для сравнения, в августе украинцы приобрели более 1,7 тысячb легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Речь идет как о бензиновых авто, так и об электромобилях. По статистике, это на 61% больше по сравнению с августом 2023 года. В прошлом месяце было импортировано 1336 новых машин.

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