Украинцы массово везут подержанные автомобили из США: названные лидеры импорта

За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано почти 5,2 тысячи подержанных легковых автомобилей из Соединенных Штатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".
Таким образом, каждый пятый легковой автомобиль, прошедший в августе первую регистрацию в Украине, был импортирован из США. Для сравнения, в августе 2023 года спрос на американцев с пробегом увеличился почти на 83%.
Наибольшая доля из этого количества, а именно 42% - это машины с бензиновыми двигателями, на долю электромобилей из США пришлось 38%, гибридные авто заняли долю в 8%, а машины с дизельными моторами и ГБО пользовались наименьшим спросом - их доля составляла только 6%.
Интересно, что средний возраст "американцев" с пробегом, пополнившим украинский автопарк в прошлом месяце – 5,5 лет.
В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США, попали:
Для сравнения, в августе украинцы приобрели более 1,7 тысячb легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Речь идет как о бензиновых авто, так и об электромобилях. По статистике, это на 61% больше по сравнению с августом 2023 года. В прошлом месяце было импортировано 1336 новых машин.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.