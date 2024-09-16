Майже дві тисячі машин: стало відомо, яких авто українці найбільше завезли з Китаю
За 31 день серпня українці придбали понад 1,7 тисячі легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Мова йде як про бензинові авто, так і про електромобілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".
Зазначається, що це на 61% більше, в порівнянні з серпнем 2023 року. Загалом, у минулому місяці було імпортовано 1336 нових машин, що на 88% більше ніж у серпні минулого року, а також 371 вживане авто (+6%).
Таким чином, автомобілі китайського походження охопили 16% серпневого ринку нових легковиків в Україні. При цьому в сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,4%.
Цікаво, що абсолютна більшість легкових авто, ввезених з Китаю – електромобілі, на їх частку припадає 78% імпортованих авто.
Найпопулярніші моделі нових легкових авто китайського походження:
- BYD Song Plus - 179 од.;
- Honda M-NV - 169 од.;
- Volkswagen ID.4 - 147 од.;
- ZEEKR 001 - 107 од.;
- Nissan Ariya - 83 од.
ТОП-5 найпопулярніших моделей вживаних легкових авто з Китаю:
- Volkswagen ID.4 - 51 од.;
- Chery EQ1 - 34 од.;
- ZEEKR 001 - 29 од.;
- Honda M-NV - 26 од.;
- Nissan Ariya - 23 од.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало про ТОП-5 гібридних кросоверів українського ринку.
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