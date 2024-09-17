Українці масово везуть вживані авто з США: названі лідери імпорту
Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано майже 5,2 тисячі вживаних легкових авто зі Сполучених Штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".
Таким чином, кожен п’ятий легковий автомобіль з пробігом, що у серпні пройшов першу реєстрацію в Україні, був імпортований з США. Для порівняння, у серпні 2023 року попит на "американців" з пробігом збільшився майже на 83%.
Найбільша частка з цієї кількості, а саме 42% - це машини з бензиновими двигунами, на долю електромобілів з США припало 38%, гібридні авто зайняли долю у 8%, а машини з дизельними моторами та з ГБО користувались найменшим попитом – їх частка становила лише 6%.
Цікаво, що середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,5 року.
У ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США, потрапили:
- Tesla Model Y - 567 од.;
- Tesla Model 3 - 547 од.;
- Ford Escape - 329 од.;
- Tesla Model S - 265 од.;
- Jeep Cherokee - 259 од.
Для порівняння, у серпні українці придбали понад 1,7 тисячі легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Мова йде як про бензинові авто, так і про електромобілі. За статистикою, це на 61% більше, в порівнянні з серпнем 2023 року. Загалом, у минулому місяці було імпортовано 1336 нових машин.
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