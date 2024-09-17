ua en ru
Вт, 17 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українці масово везуть вживані авто з США: названі лідери імпорту

Вівторок 17 вересня 2024 15:32
UA EN RU
Українці масово везуть вживані авто з США: названі лідери імпорту Фото: українці масово везуть вживані авто з США (tesla.com)
Автор: Константин Широкун

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано майже 5,2 тисячі вживаних легкових авто зі Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

Таким чином, кожен п’ятий легковий автомобіль з пробігом, що у серпні пройшов першу реєстрацію в Україні, був імпортований з США. Для порівняння, у серпні 2023 року попит на "американців" з пробігом збільшився майже на 83%.

Найбільша частка з цієї кількості, а саме 42% - це машини з бензиновими двигунами, на долю електромобілів з США припало 38%, гібридні авто зайняли долю у 8%, а машини з дизельними моторами та з ГБО користувались найменшим попитом – їх частка становила лише 6%.

Цікаво, що середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,5 року.

У ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США, потрапили:

  • Tesla Model Y - 567 од.;
  • Tesla Model 3 - 547 од.;
  • Ford Escape - 329 од.;
  • Tesla Model S - 265 од.;
  • Jeep Cherokee - 259 од.

Для порівняння, у серпні українці придбали понад 1,7 тисячі легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Мова йде як про бензинові авто, так і про електромобілі. За статистикою, це на 61% більше, в порівнянні з серпнем 2023 року. Загалом, у минулому місяці було імпортовано 1336 нових машин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Tesla Електромобілі Автомобільний рух Автомобільний ринок
NEWS
Страта військовополоненого мечем. Офіс генпрокурора розпочав розслідування
Страта військовополоненого мечем. Офіс генпрокурора розпочав розслідування
DAILY
Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією
Роман Коткореспондент РБК-Україна Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією