Украинцы массово везут подержанные автомобили из США: названные лидеры импорта

За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано почти 5,2 тысячи подержанных легковых автомобилей из Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укравтопром ".

Таким образом, каждый пятый легковой автомобиль, прошедший в августе первую регистрацию в Украине, был импортирован из США. Для сравнения, в августе 2023 года спрос на американцев с пробегом увеличился почти на 83%.

Наибольшая доля из этого количества, а именно 42% - это машины с бензиновыми двигателями, на долю электромобилей из США пришлось 38%, гибридные авто заняли долю в 8%, а машины с дизельными моторами и ГБО пользовались наименьшим спросом - их доля составляла только 6%.

Интересно, что средний возраст "американцев" с пробегом, пополнившим украинский автопарк в прошлом месяце – 5,5 лет.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США, попали: