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Українці масово купують нерухомість у Польщі: яке житло обирають

Фото: Житло у новобудовах Польщі (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці активно купують житло у Польщі. У 2023 році серед іноземних покупців нерухомості громадяни України посідали перше місце.

Водночас українці обирають менші квартири, ніж інші іноземці, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.

Торік у Польщі іноземці придбали понад 14 тисяч квартир. Половину з них купили українці. Загалом 2023 року громадяни України стали власниками 7,7 тисяч об’єктів нерухомості – на 10% більше, ніж 2022-го. Із придбаних 7,1 тис. приміщень – житлові, решта – гаражі та комерційні приміщення.

Аналітики зазначають, що громадяни України здебільшого купували менші за площею квартири порівняно з іншими іноземцями.

"Середній розмір квартири, яку купують українці (не більше 54 квадратних метрів), нижчий за середній розмір квартири, яку купують усі іноземці (58 квадратних метрів)", – зазначив експерт з нерухомості Бартош Турек.

Фото: Будівництво житла у Варшаві (ziomax.pl)

Найбільше квартир іноземці придбали у Варшаві (2,9 тисячі), а також у великих містах: Кракові, Лодзі, Познані, Гданську та Щецині.

Нагадаємо, ми писали, що українці активно беруть кредити у банках Польщі. Найбільша частка позик – на придбання житла.

Також повідомлялося, що українські підприємці, які зареєстрували власний бізнес у Польщі, лише за два роки війни сплатили податків та внесків на страхування на суму у розмірі 2,3 млрд євро.

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