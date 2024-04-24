Українці масово купують нерухомість у Польщі: яке житло обирають

Торік у Польщі іноземці придбали понад 14 тисяч квартир. Половину з них купили українці. Загалом 2023 року громадяни України стали власниками 7,7 тисяч об’єктів нерухомості – на 10% більше, ніж 2022-го. Із придбаних 7,1 тис. приміщень – житлові, решта – гаражі та комерційні приміщення.

Аналітики зазначають, що громадяни України здебільшого купували менші за площею квартири порівняно з іншими іноземцями.

"Середній розмір квартири, яку купують українці (не більше 54 квадратних метрів), нижчий за середній розмір квартири, яку купують усі іноземці (58 квадратних метрів)", – зазначив експерт з нерухомості Бартош Турек.

Фото: Будівництво житла у Варшаві (ziomax.pl)

Найбільше квартир іноземці придбали у Варшаві (2,9 тисячі), а також у великих містах: Кракові, Лодзі, Познані, Гданську та Щецині.