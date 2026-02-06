Українці масово беруть кредити: які саме - пояснили в НБУ

В Україні другий рік поспіль зберігаються високі темпи кредитування. За грудень 2025 року гривневі кредити як бізнесу, так і населенню зросли на третину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

НБУ зафіксував стабільне зростання кредитних портфелів банків. За підсумками грудня 2025 року гривневі кредити бізнесу зросли на 35,6% у річному вимірі, населенню - на 32%. Для порівняння, у 2024 році ці показники становили 21% та 38% відповідно.

Протягом минулого року чисті гривневі кредити приватним малим та середнім підприємствам (МСП) збільшилися на 32,9%, великим приватним компаніям - на 29,7%. Також спостерігалося активне кредитування державних компаній.

Врегулювання банківських активів

Обсяг валових гривневих корпоративних кредитів, що включає непрацюючі позики (NPL), скоротився на 2% р/р. Це пояснюється припиненням визнання старих активів державними банками. Зокрема, у грудні ПриватБанк припинив визнання такими близько 140 млрд гривень.

Завдяки цьому частка NPL у банківському секторі станом на 1 січня 2026 року скоротилася з 24% до 14%. У державних банках вона становить менше 20%, у приватних банках з українським та іноземним капіталом - 8,4% та 6,5% відповідно. Це найнижчі показники за більше ніж 15 років.

Нацбанк наголошує, що кредитування підтримує прибутковість банківського сектора чотири квартали поспіль. Згідно з попередніми даними, за 2025 рік платоспроможні банки отримали 126,8 млрд гривень чистого прибутку.