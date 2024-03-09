Українці за лютий придбали майже чотири тисячі електромобілів: названо лідерів ринку

У лютому українці придбали 3924 електромобілі. Порівняно з минулим лютим, попит на авто на електротязі зріс у 2,3 рази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".
Зазначається, що частка нових машин у реєстраціях електромобілів, як і минулого року, становила 24%. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів складали легкові авто – 3881 штук, серед них нових – 926 авто та 2955 машин з пробігом. При цьому з 43 комерційних електромобілів новими були лише 2 автомобілі.
У ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:
Серед найпопулярніших вперше зареєстрованих в Україні старих електромобілів лідерами були такі моделі:
Усього з початку року в Україні було зареєстровано понад 7,5 тисячі електромобілів, що у два з половиною рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Український ринок автомобілів у 2024 році
Українці в січні 2024 року придбали близько 4,4 тисячі нових легкових автомобілів, це на 47% більше, ніж у першому місяці минулого року. З найкращим результатом закінчила місяць японська марка Toyota - 764 проданих авто. Стосовно січня 2023 року реалізація нових Toyota в Україні збільшилася на 31%.
Другою за популярністю маркою стала Renault – 504 одиниці. На третьому місці в рейтингу найпопулярніших авто в Україні закріпився Volkswagen з результатом 476 машин.
За весь минулий рік українці придбали майже 61 тисячу нових автомобілів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.