Українці у квітні придбали майже 6 тисяч нових авто: названо лідерів ринку

Українці у квітні придбали понад 5,7 тисяч нових легкових авто, що на 11% більше, ніж у квітні минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укравтопром ".

Зазначається, що до попереднього місяця споживча активність на авторинку впала на 14%. Вже кілька місяців поспіль лідерство на ринку утримує Toyota з результатом 856 проданих машин, на другому місці – Renault (536 штук).

Volkswagen закінчив місяць із показником у 468 проданих авто, піднявшись на третій рядок рейтингу. Також у ТОП-5 квітня потрапили BMW з результатом 405 проданих одиниць, та Skoda – 317 реалізованих авто.

Бестселером серед нових легкових авто на українському ринку залишається компактний кросовер Renault Duster, у квітні було продано 484 кросівери. Всього з початку року українці придбали 22,2 тисяч нових легкових авто, що на 35% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Цікаво, що за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 36% квітневого ринку нових легкових автомобілів.

Минулого місяця автомобілі із традиційними двигунами охопили близько 71% ринку нових легкових автомобілів. Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, на частку яких припадає 46,4% квітневих продажів нових авто, що на 2% менше, ніж роком раніше.

Водночас, частка дизельних автомобілів майже не змінилася – 24,3%, також помітно збільшилася частка електромобілів – з 8,7% до 12,3%. На автомобілі з ГБО припало 0,3% продажів, проти 0,6% у квітні минулого року.