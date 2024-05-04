Украинцы в апреле приобрели почти 6 тысяч новых авто: названы лидеры рынка
Украинцы в апреле приобрели более 5,7 тысячи новых легковых авто, что на 11% больше, чем в апреле прошлого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".
Отмечается, что по отношению к предыдущему месяцу потребительская активность на авторынке упала на 14%. Уже несколько месяцев подряд лидерство на рынке удерживает Toyota с результатом в 856 проданных машин, на втором месте – Renault (536 штук).
Volkswagen закончил месяц с показателем в 468 проданных авто, поднявшись на третью строчку рейтинга. Также в ТОП-5 апреля попали BMW с результатом 405 проданных единиц, и Skoda – 317 реализованных авто.
Бестселлером среди новых легковых авто на украинском рынке остается компактный кроссовер Renault Duster, в апреле было продано 484 кросовера. Всего с начала года украинцы приобрели 22,2 тысячи новых легковых авто, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Примечательно, что за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 36% апрельского рынка новых легковых автомобилей.
В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили около 71% рынка новых легковых автомобилей. Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, на их долю приходится 46,4% апрельских продаж новых авто, что на 2% меньше, чем годом ранее.
В то же время доля дизельных автомобилей почти не изменилась – 24,3%, также заметно увеличилась доля электромобилей – с 8,7% до 12,3%. На автомобили с ГБО пришлось 0,3% продаж, против 0,6% в апреле прошлого года.
Украинский рынок автомобилей в 2024 году
В марте в Украине было реализовано почти 6,7 тысячи новых легковых авто, что в полтора раза больше чем годом ранее. В феврале украинцы купили почти 5,7 тысячи новых легковых автомобилей. В сравнении с февралем 2023 года, рынок увеличился на 51%. При этом за весь прошлый год украинцы приобрели почти 61 тысячу новых автомобилей.
В январе 2024 года рынок составил около 4,4 тысячи новых легковых автомобилей, что на 47% больше, чем в первом месяце прошлого года. С лучшим результатом закончила месяц японская марка Toyota – 764 проданных авто. По отношению к январю 2023 года реализация новых Toyota в Украине увеличилась на 31%.
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