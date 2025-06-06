Українці купують значно менше доларів: НБУ пояснив ситуацію

Ситуація на валютному ринку змінилися за останні два місяці. Українці значно скоротили купівлю доларів в банках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (червень 2025 року).
Як зазначили в НБУ, на міжбанку у травні чистий попит на іноземну валюту зріс на тлі сезонного скорочення експортних надходжень, а інтервенції НБУ збільшилися до 2,9 млрд доларів.
"Проте чистий попит на іноземну валюту з боку населення знизився (до близько 0,2 млрд доларів у квітні та травні порівняно з 1,5 млрд доларів в січні) завдяки збільшенню інтересу до гривневих інструментів і помірним двостороннім коливанням обмінного курсу", - йдеться в огляді.
За даними НБУ, це пом’якшило ефект сезонного зростання потреб підприємств в іноземній валюті.
Для підвищення інвестиційної привабливості економіки НБУ розпочав реалізацію стимулюючої валютної лібералізації. Було актуалізовано низку чинних валютних обмежень і розширено перелік підстав для завершення валютного нагляду за експортними операціями, пояснили в центробанку.
Нагадаємо, попит на валюту в травні від населення залишався мінімальним. Українці за місяць купили в банках лише 248,0 млн доларів. Обсяг купівлі зріс на 30,9% порівняно з квітнем, коли українці купили мінімальну суму із серпня 2023 року, - 189,5 млн доларів.
Курс долара на готівковому ринку в травні коливався близько рівня 41,70-41,90 гривень, а наприкінці місяця трохи впав. У підсумку за місяць долар знизився на 5 копійок до 41,70 гривень.
Протягом квітня офіційний курс долара коливався в діапазоні від 41,43 до 41,70 гривень. У підсумку за місяць курс долара впав на 4 копійки з 41,56 гривень до 41,52 гривень. Курс нижчий, ніж наприкінці минулого року (42,03 грн/долар).
На міжбанківському валютному ринку НБУ збільшив інтервенції в травні на 30% до 2,9 млрд доларів.
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