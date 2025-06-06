Українці купують значно менше доларів: НБУ пояснив ситуацію

Як зазначили в НБУ, на міжбанку у травні чистий попит на іноземну валюту зріс на тлі сезонного скорочення експортних надходжень, а інтервенції НБУ збільшилися до 2,9 млрд доларів.



"Проте чистий попит на іноземну валюту з боку населення знизився (до близько 0,2 млрд доларів у квітні та травні порівняно з 1,5 млрд доларів в січні) завдяки збільшенню інтересу до гривневих інструментів і помірним двостороннім коливанням обмінного курсу", - йдеться в огляді.



За даними НБУ, це пом’якшило ефект сезонного зростання потреб підприємств в іноземній валюті.

Для підвищення інвестиційної привабливості економіки НБУ розпочав реалізацію стимулюючої валютної лібералізації. Було актуалізовано низку чинних валютних обмежень і розширено перелік підстав для завершення валютного нагляду за експортними операціями, пояснили в центробанку.