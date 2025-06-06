Украинцы покупают значительно меньше долларов: НБУ пояснил ситуацию

Как отметили в НБУ, на межбанке в мае чистый спрос на иностранную валюту вырос на фоне сезонного сокращения экспортных поступлений, а интервенции НБУ увеличились до 2,9 млрд долларов.



"Однако чистый спрос на иностранную валюту со стороны населения снизился (до около 0,2 млрд долларов в апреле и мае по сравнению с 1,5 млрд долларов в январе) благодаря увеличению интереса к гривневым инструментам и умеренным двусторонним колебаниям обменного курса", - говорится в обзоре.



По данным НБУ, это смягчило эффект сезонного роста потребностей предприятий в иностранной валюте.

Для повышения инвестиционной привлекательности экономики НБУ начал реализацию стимулирующей валютной либерализации. Был актуализирован ряд действующих валютных ограничений и расширен перечень оснований для завершения валютного надзора за экспортными операциями, пояснили в центробанке.