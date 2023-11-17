Українці за кордоном зможуть здати ДНК для пошуку зниклих родичів

Клименко зауважив, що дана опція стала можливою завдяки домовленостям Головного слідчого управління Національної поліції України з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти.

"Розпочинаємо роботу з Польщі та Німеччини. Експерти відбиратимуть зразки ДНК, які в подальшому передаватимуть українським слідчим для пошуку та ідентифікації зниклих осіб", - пояснив міністр.

Графік забору біологічного матеріалу на найближчі два тижні:

28 листопада - Краків;

30 листопада - Варшава;

30 листопада - Познань;

2 грудня - Берлін;

2 грудня - Мюнхен;

3 грудня - Дрезден;

4 грудня - Франкфурт-на-Майні;

5 грудня - Дюссельдорф.

Глава міністерства зазначив, що для того, щоб здати зразки ДНК, необхідно записатися за номером +380687910000.

"Оператори нададуть відповіді на всі уточнюючі питання", - додав він.

Міністр закликав всі родини, що розшукують своїх рідних, долучитися до збору зразків.

Пошук зниклих безвісти в Україні

У вересні Кабмін вніс корективи у процедуру пошуку зниклих безвісти. Раніше цим займалося Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, але тепер це доручили МВС.

При цьому сам розшук безвісти зниклих захисників буде проводити Генштаб ЗСУ. Військові будуть створювати спецгрупи, які має погоджувати Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Також нагадаємо, що в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти за особливих обставин.

Зазначимо, що наразі в Україні вважаються безвісти зниклими за особливих обставин майже 15 тисяч військових та 11 тисяч цивільних мешканців.

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