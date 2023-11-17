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Українці за кордоном зможуть здати ДНК для пошуку зниклих родичів

Фото: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Українці, які перебувають у Європі, зможуть здати зразки ДНК для пошуку своїх родичів, зниклих безвісти за особливих обставин

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Клименко зауважив, що дана опція стала можливою завдяки домовленостям Головного слідчого управління Національної поліції України з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти. 

"Розпочинаємо роботу з Польщі та Німеччини. Експерти відбиратимуть зразки ДНК, які в подальшому передаватимуть українським слідчим для пошуку та ідентифікації зниклих осіб", - пояснив міністр.

Графік забору біологічного матеріалу на найближчі два тижні:

  • 28 листопада - Краків;
  • 30 листопада - Варшава;
  • 30 листопада - Познань;
  • 2 грудня - Берлін;
  • 2 грудня - Мюнхен;
  • 3 грудня - Дрезден;
  • 4 грудня - Франкфурт-на-Майні;
  • 5 грудня - Дюссельдорф.

Глава міністерства зазначив, що для того, щоб здати зразки ДНК, необхідно записатися за номером +380687910000.

"Оператори нададуть відповіді на всі уточнюючі питання", - додав він.

Міністр закликав всі родини, що розшукують своїх рідних, долучитися до збору зразків.

Пошук зниклих безвісти в Україні

У вересні Кабмін вніс корективи у процедуру пошуку зниклих безвісти. Раніше цим займалося Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, але тепер це доручили МВС.

При цьому сам розшук безвісти зниклих захисників буде проводити Генштаб ЗСУ. Військові будуть створювати спецгрупи, які має погоджувати Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Також нагадаємо, що в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти за особливих обставин.

Зазначимо, що наразі в Україні вважаються безвісти зниклими за особливих обставин майже 15 тисяч військових та 11 тисяч цивільних мешканців.

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